محافظ الشرقية: إقبال من المواطنين في أول يوم لمنظومة تراخيص البناء

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بدء التطبيق التجريبى اليوم لمنظومة التراخيص والاشتراطات البنائية والتخطيطية الجديدة بالمركز التكنولوجى بحى أول الزقازيق، وهو أحد الأحياء التى تم اختيارها للتطبيق التجريبى للمنظومة لمدة شهرين على أن يتم تعميم التجربة بجميع مراكز ومدن المحافظة لاحقًا بعد تقييم التجربة، بناءًا عن قرار وزير التنمية المحلية، وتنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء لتطبيق اشتراطات بناء جديدة لضبط منظومة العمران، والحد من البناء المخالف والعشوائي للعقارات.

وأكد المحافظ أن الدولة تسعى للوصول لأفضل السبل لضبط منظومة العمران وحوكمة منظومة التراخيص للقضاء على البناء العشوائى ووقف فوضى التراخيص بما يحقق مصلحة الوطن والمواطنين لتنظيم الشكل العام للمباني داخل المحافظات وللحفاظ على حقوق المواطن والدولة.

وكان محافظ الشرقية قد أصدر قرارًا رقم (1963) لسنه2021 بتشكيل لجنة عليا بالمحافظة برئاسة المهندسة لبني عبد العزيز نائبة المحافظ وعضوية آخرون لإدارة منظومة العمران بالمحافظة والإشراف على تطبيق منظومة التراخيص والاشتراطات البنائية والتخطيطية الجديدة والرد على الاستفسارات المتعلقة بها ومتابعة لجان الفحص بالمحافظة.

كما أنه تم تشكيل لجنة للفحص بحي أول الزقازيق برئاسة رئيس الحي وعضوية عدد من مسؤولي الإدارات المختلفة تختص بمراجعة التراخيص الصادرة سواء كانت جديدة أو تعلية أو هدم.

ووجه المحافظ رئيس حي أول الزقازيق ومسؤول المركز التكنولوجي والقائمين على العمل برئاسة الحي بضرورة التيسير على المواطنين وشرح الأهمية والفائدة التى ستعود على المواطن عقب تطبيق منظومة الاشتراطات البنائية الجديدة، لافتا إلى أنه فور بدء استلام الطلبات من المواطنين سيتم مراجعتها وفحصها من الوحدة ذات الطابع الخاص التابعة لجامعة الزقازيق، على أن يتم إرسال الرد مره أخرى من هذه الوحدة إلى المركز التكنولوجى بالصلاحية أو استيفاء الأوراق.

الاشتراطات الجديدة للحصول على بيان صلاحية الموقع للبناء

- يتقدم المواطن إلى المركز التكنولوجى للحي التابع له العقار للحصول على رخصة بناء، وفقاً للنموذج المعد لذلك فى المركز.

- يرفق المواطن بالنموذج، الأوراق المطلوبة وهي: صورة من تحقيق الشخصية، صورة من العقد المشهر، صورة بيان الصلاحية، ويطلع المسؤول بالمركز التكنولوجي على أصل العقد المشهر لقطعة الأرض، ثم يحصل المواطن على النماذج النمطية للواجهات للاختيار منها وكذلك بيان يوضح المستندات اللى يحويها ملف الرخصة.

- ويقوم المواطن بالتعاقد مع مهندس أو مكتب هندسى لإعداد ملف الرخصة، ثم يتعاقد مع مهندس أو مكتب هندسى أو بيت خبرة لإعداد التصميمات الهندسية للمبنى، ولابد أن يتضمن الملف كافة المستندات التى نص عليها قانون البناء، وفقا للبيان الذى تسلمه المواطن عند تقديم الطلب وأصل بيان الصلاحية وأصل العقد المشهر.

- يقوم المهندس بتسليم ملف الرخصة للمركز التكنولوجي وفقا للتوكيل الصادر له من المواطن، ويقوم المركز التكنولوجى بعد ذلك باستلام ومراجعة ملف الرخصة وإعطاء المواطن ما يفيد الاستلام.

- يتم إخطار المواطن بعد 30 يوما من تسليم ملف الرخصة للحضور للمركز التكنولوجي لاستلام الرخصة ودفع الرسوم وفقًا لقانون البناء.

- حال رغبة المواطن بالشروع في البناء، يجب على المهندس المشرف التقدم للمركز التكنولوجي وفقا للطلب المعد لذلك على أن يتولى المقاول والمهندس المشرف التوقيع بالمركز التكنولوجى، ويقوم مهندس التنظيم بالمعاينة على الطبيعة مع المهندس المشرف لتحديد خط التنظيم وبدء الأعمال على أن يلتزم المهندس بتقديم تقارير ربع سنوية علي ما يتم من أعمال الي المركز التكنولوجى.

- حال الانتهاء من عملية البناء يقوم المهندس المشرف بتقديم شهادة صلاحية المبني للمركز التكنولوجي والذي يتولي معاينة الأعمال المنفذة وحال المطابقة يقوم بإعطاء المواطن خطابات إلى جهات المرافق المختلفة.