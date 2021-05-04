«حياة كريمة» توفر مشغلا للأرامل في المنيا

مازال قطار الخير الذي بدأته مبادرة «حياة كريمة»، مستمرا، حيث تم افتتاح مشغل جديدة لخدمة السيدات في محافظة المنيا.

بدأت فكرة المشغل منذ 3 أشهر، ويستهدف مساعدة 10عائلات، حيث يتم تدريب الأطفال والنساء مع إيجاد مرتب شهري لهم مقابل إنتاج بعض المنتجات لمساعدة المقبلين على الزواج.

ومن المنتظر أن ينتج المشغل كل أدوات المنزل بداية من مفروشات السرير التي تعد أسهل الأشياء إنتاجا، ثم يتطور الإنتاج ليشمل إسدالات صلاة وعبايات.

وأوضح الأهالي أن الإنتاج سيبدأ بـ 10 ماكينات فقط، وسيتم التوسع ليشمل 10 ماكينات أخرى في المستقبل.

والتقى القائمون على مبادرة «حياة كريمة» بعدد من السيدات الأرامل اللاتي سيعملن في المشغل من أجل إنتاج منتجات تساعدهن على مصاعب الحياة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها هذه الأسر.

وأشارت النساء إلى أن العمل سيوفر دخلا بسيطا لهن لمساعدة أسرهن التي يعاني بعض أفرادها من أمراض مزمنة، وتنتوي النساء عمل ملابس خاصة بالأطفال مع مساعدة السيدات في جهازهن.

وأثنى الأهالي على فكرة المشغل مؤكدين أنها أفضل من الانتظار لكي تصرف الدولة عليهم وتساعدهم في شكل منح اجتماعية وسط تمنياتهم بأن يكون المشغل مركزا لإنتاج المنتجات اليدوية في الصعيد.

ووفرت «حياة كريمة»، 10 ماكينات في المشغل من أجل توفير خط إنتاج كامل في المحافظة مع توفير إيجار لمدة سنة للمشغل وسط حفاوة من السيدات اللائي شكرن المبادرة.