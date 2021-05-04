حمادة هلال يتقرب من 100 مليون مشاهدة عبر اليوتيوب بسبب «المداح»

واصل الفنان حمادة هلال، تألقه في السباق الرمضاني الجاري، إذ استطاع مسلسله الجديد «المداح» أن يتخطى حاجز 90 مليون مشاهدة، ويقترب من 100 مليون عبر موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب».

حمادة هلال يقدم فى المسلسل شخصية «صابر المداح»، الذي يُلقى فى طفولته داخل أحد المساجد، قبل أن يتبناه الفنان أحمد بدير، ويظهر «صابر» كرامات وبصيرة تساعده فى حياته.

متابع لـ حمادة هلال: أنا موهوم من الموهبة

كان العمل قد تصدر مواقع التواصل الاجتماعي لاكثر من يوم، و عبّر أحد رواد السوشيال ميديا: «هوا ايه ده معقول ده حماده هلال»، وقال آخر «أنا مصدوم من حماده هلال فعلا ومن اللي بيقدمه الموهبة اللي خارجه من المسلسل ده استحاله تكًون من الشخص اللي كلنا عارفينه كمطرب فقط، انت اقنعتني وابهرتني كمشاهد بقيت مستني الحلقه بفارغ الصبر، وأحداث كلها واقعية، وفي نفس الوقت بتعلمنا إزاي نحصن نفسنا من «السحر والحسد».

وكتبت إحدى الصفحات على «فيسبوك»: «بعد مشاهدة 9 حلقات من مسلسل المداح ، أقدر أقول بثقه أنه واحدًا من أفضل المسلسلات اللي شوفتها في موسم رمضان 2021، وعلّق آخر: «مسلسل متكامل الأركان من قصة جديدة مضمونها مهم، أحداثه غنية وريتمه سريع وقفلة كل حلقة بتشدك للحلقة اللي بعدها، موسيقي تصويرية متوظفه صح، معظم اختيار الممثلين موفق جداً بالأخص حمادة هلال لأن حقيقي محدش يعمل دور صابر المداح غيره».

أبطال مسلسل المداح

جدير بالذكر أن مسلسل المداح من بطولة حمادة هلال، أحمد بدير، خالد سرحان، ونسرين طافش، وغيرهم، وسيناريو وحوار، أمين جمال، وليد أبو المجد، وشريف يسري، ومن إخراج أحمد سمير فرج.

و تدور أحداثه في إطار من التشويق من خلال دراما اجتماعية في أحداثه.