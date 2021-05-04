مسلسل فارس بلا جواز الحلقة 22 لـ مصطفى قمر.. ريم البارودي توأم

دارت أحداث مسلسل فارس بلا جواز الحلقة 22 لـ مصطفى قمر، الذي يجسد فيه دور «فارس»، اندهاشه من تغير طباع ريم البارودي «يمنى»، وتكتشف بالصدفة قصة ميراث «فارس» من جده، عن طريق محمد ثروت «زهدي».

أحداث مسلسل فارس بلا جواز الحلقة 22

ويطلب «فارس» من «يمنى» الزواج، إلا أنها تعلمه بأن هناك شيئًا يمنعها من الزواج به سريعًا، دون أن يعرف السبب، ويكتشف بعد ذلك أن «يمنى» لديها شقيقة توأم تدعى «يسرا»، وجاؤا هربًا من جريمة قتل ارتكبتها الشقيقة الثانية بعد دهسها لشخص بعربتها، خلال قيادتها السريعة المتهورة، كما تحاول «يمنى» إقناع شقيقتها «يسرى» بتسليم نفسها إلى الشرطة، لحل تلك المشكلة، وحتى تستطيع الزواج من «فارس».

ويواجه «فارس» الشقيقة التوأم «يسرا» بمعرفته حقيقة أمرها، وطلب منها تسليم نفسها إلى الشرطة، مقابل أن يتزوج من شقيقتها «يمنى»، ووعدها بتوكيل المحامي الخاص به «غلاب» في القضية، وبالفعل يتم القبض عليها وضبطها في الفندق الخاص بـ«فارس»، ولكن يرى ضابط الشرطة شقيقتها الثانية التوأم ويظن أنها نفس الفتاة فيقبض عليها هى الأخرى.

وتظهر عروسة جديدة مطلقة جاءت لتقيم في الفندق، وتدعى «قمر» وتجسد دورها الفنانة عائشة عثمان، وتخطف أنظار وقلوب جميع العاملين في الفندق بجمالها الفاتن، وبعد رؤية «فارس» لصورتها يتشجع إلى الزواج منها، ويطلب من المحامي الخاص به «غلاب» جث نبضها له، ولكنه بعد الذهاب لها لعرض الموضوع عليها، تظن أنه هو المتقدم للزواج، وتوافق عليه، ما يجلعه لا يتردد في الأمر بسبب جمالها.

فكرة مسلسل فارس بلا جواز

يجسد مصطفى قمر في مسلسل «فارس بلا جواز» دور فارس، الشاب غير المقبل على الزواج، والذي يتورط في شرط بوصية جده يلزمه بالزواج قبل مرور 60 يومًا، للحصول على نصيبه من الميراث المقدر بـ30 مليون جنيه.

أبطال مسلسل فارس بلا جواز

مسلسل فارس بلا جواز من بطولة مصطفى قمر، رندا عبدالسلام، طارق عبدالعزيز، طارق الإبياري، سليمان عيد، محمد ثروت، وضيوف شرف منهم عائشة عثمان، ريم البارودي، ويزو، مي سليم، هيدي كرم، بشرى، داليا مصطفى، هنا شيحة، هنادي مهنا، سامي مغاوري، داليا البحيري، أسماء أبو اليزيد، أوس أوس، بيومي فؤاد، تيام مصطفى قمر، صلاح عبدالله، وتأليف فداء الشندويلي، ومن إنتاج عصام كفافي ورانيا الجيد، وإخراج معتز حسام.