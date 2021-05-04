حياة كريمة.. توزيع 2000 وجبة إفطار على القرى الأكثر احتياجًا بالإسكندرية

قامت أمانة حزب حماة الوطن بالإسكندرية بتوزيع 2000 وجبة إفطار وكراتين ومساعدات غذائية على الفئات والأسر الأكثر احتياجًا بمختلف أنحاء المحافظة، وذلك ضمن مبادرة «حياة كريمة»، التي يُوليها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، اهتمامًا كبيرًا من أجل رفع العبء عن كاهل البسطاء.

مطبخ الخير لتوزيع وجبات ضمن حياة كريمة

وأوضح حزب حماة الوطن، في بيان رسمي، اليوم الثلاثاء، أن «مطبخ الخير» واصل عمله لتوزيع وجبات مجانية للأسر المتعففة الأكثر احتياجًا والعمالة غير المنتظمة والمرضى والمسنين، والذي جرى افتتاحه من قِبل أمانة الإسكندرية خلال شهر رمضان الكريم من خلال أمانة الشؤون الاجتماعية برئاسة وفاء العطار، بحضور الدكتور محمد نور الدين، نائب رئيس الحزب، والدكتور محمد زميل الأخطابي، الأمين العام للحزب بالمحافظة، وأمجد المصري، أمين التنظيم، وعدد من قيادات وأعضاء الحزب.

توزيع 200 وجبة يوميًا في قرى حياة كريمة

وأكد الحزب في بيانه، أنه يتم توزيع قرابة من 150 إلى 200 وجبة يومية في كل منطقة على حدى، من المناطق الأكثر احتياجا وذلك على مدار 22 يومًا منذ بدء شهر رمضان الجاري.

على الصعيد ذاته، قام الحزب بتوزيع وجبات وكراتين ومساعدات غذائية على أهالي قرية بهيج إحدى القرى الأكثر احتياجًا ببرج العرب، بحضور نائبة الحزب منى عمر، عضو مجلس النواب، والعميد عصام الطوخي، وسامية عبد الحميد، أمين دائرة الجمرك.