محافظ الإسكندرية: نقل 4000 بائع متجول إلى سوق مجهزة خلال أشهر

قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن هناك كافيهات تعد أوكارا للشيش في الإسكندرية على الرغم من التحذيرات المستمرة، مؤكدا أن اليوم الذي صادف الاحتفال بشم النسيم، شهد إغلاق الشواطئ بسبب الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، لافتا إلى أن محطة مصر في الإسكندرية أصبحت تعكس وجها للعشوائيات ويتم العمل على تطوير المنطقة، بالاتفاق مع جهاز الخدمة الوطنية، حيث تم البدء فيه من أجل توفير 4 مواقف للنقل العام والميكروباصات، بالتساوي مع تعديل خط التنظيم في المنطقة ونقل الباعة الجائلين الذين يبيعون المواشي في المكان.

وأضاف «الشريف» خلال مداخلة هاتفية في في برنامج «كلمة أخيرة»، المذاع على فضائية «extra news »، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، أنه تم وضع ساعة رقمية تحسب التطوير، مبينا أن المشروع سينتهي بعد 275 يوما و18 ساعة، مؤكدا أن الباعة الجائلين أمر واقع ولكن سيتم تغير الشكل، خلال الفترة المقبلة، والمشهد حاليا تحسن بعد أن تم التخطيط لإنشاء سوق كبيرة من 3 أدوار لجميع الباعة الجائلين.

وأوضح محافظ الإسكندرية أنه سيتم حسابه على المشهد بعد 7 أشهر، والتي سيتم خلالها التطوير في أحسن صورة، مؤكدا أنه لا ينسى البعد الاجتماعي لنحو 4000 بائع متجول لديه أسرة وينفق عليها من خلال تجارته، وأنه اتفق مع جهاز مشروعات الخدمة على تطوير المنطقة بـ137 مليون جنيه، ثم تم زيادتها لتصبح 227 مليون جنيه والمكان الجديد لا يضم عقارات، مشيرا إلى أنه سيتم إجراء مسابقة لإعادة تصميم النصب التذكاري الخاص بالجندي المجهول في الميدان مع إشراف أكاديميين متخصصين.

وقال إنه تم إغلاق 1110 محال مع إغلاق أكثر من 255 كافيه في ظل عدم تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أنه فوجئ بوجود أشخاص يحتلفون بأعياد الميلاد في ظل انتشار كورونا، وأنه يتم حل أزمة الأماكن العشوائية في مصر بحكمة.