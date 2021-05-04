المفتي: التروايح سنة وليست واجبة.. النية أحيانا أهم من العمل

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن النبي محمد أوضح أنه إذا داوم الإنسان على طاعة وحدث عذر منعه عن القيام بها، فإن الله يحسب له ثواب الطاعة؛ لأن الأمر خارج عن إرادته.

وأضاف «علام» خلال استضافته في برنامج «كتب عليكم الصيام» المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن نية المؤمن في بعض الأحيان تكون خير من عمله، وفقا لحديث نبوي، مثل تبييت النية من أجل الحج، ولكن بسبب ظرف قانوني أو صحي تعسر الأمر، فإن الله إن شاء الله يحسب النية الصادقة لصالح المؤمن ويجازيه عليها.

وأوضح مفتي الجمهورية، أن جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، عطلت الاعتكاف بالمساجد في العشر الأواخر، وكذلك عطلت قيام الليل وإقامة التروايح، ولكن الله سيجازي أصحاب النية الصادقة، لأن الأمر خارج عن إرادتهم.

وأشار المفتي إلى أن صلاة التروايح سنة وليست واجبة، مبينا أن البعض عدها 8 ركعات، وآخرين ضاعفوها إلى 16 ركعة، والبعض قال إنها 20 ركعة، منوها إلى أن النبي كان يصلي التجهد طوال العام، لكن التراويح تواجدت في رمضان فقط، وكان يحرص النبي على صلاتها ويجلس الصحابة بعد كل 4 ركعات من أجل الراحة.