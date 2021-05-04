رئيس التحرير

محمود مسلم

المفتي: التروايح سنة وليست واجبة.. النية أحيانا أهم من العمل

كتب:

عمرو حسني
06:25 م | الثلاثاء 04 مايو 2021
المفتي

المفتي

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن النبي محمد أوضح أنه إذا داوم الإنسان على طاعة وحدث عذر منعه عن القيام بها، فإن الله يحسب له ثواب الطاعة؛ لأن الأمر خارج عن إرادته.

وأضاف «علام» خلال استضافته في برنامج  «كتب عليكم الصيام» المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن نية المؤمن في بعض الأحيان تكون خير من عمله، وفقا لحديث نبوي، مثل تبييت النية من أجل الحج، ولكن بسبب ظرف قانوني أو صحي تعسر الأمر، فإن الله إن شاء الله يحسب النية الصادقة لصالح المؤمن ويجازيه عليها.

وأوضح مفتي الجمهورية، أن جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، عطلت الاعتكاف بالمساجد في العشر الأواخر، وكذلك عطلت قيام الليل وإقامة التروايح، ولكن الله سيجازي أصحاب النية الصادقة، لأن الأمر خارج عن إرادتهم.

وأشار المفتي إلى أن صلاة التروايح سنة وليست واجبة، مبينا أن البعض عدها 8 ركعات، وآخرين ضاعفوها إلى 16 ركعة، والبعض قال إنها 20 ركعة، منوها إلى أن النبي كان يصلي التجهد طوال العام، لكن التراويح تواجدت في رمضان فقط، وكان يحرص النبي على صلاتها ويجلس الصحابة بعد كل 4 ركعات من أجل الراحة.

اقرأ المزيد:

تعرف على فضل العشر الأواخر من رمضان 2021: اجتهد النبي فيها أكثر من غيرها

دعاء الرسول ليلة القدر.. 7 كلمات أوصى بها النبي في العشر الأواخر

فضل الدعاء في العشر الأواخر من رمضان.. والإفتاء: ليالي انتظرها النبي

دعاء ليلة القدر مستجاب: يبدأ بالصلاة على النبي ويفتح لك أبواب السماء

مفتي الجمهورية يوضح فضل الليالي العشر: لها مكانة خاصة في نفس النبي