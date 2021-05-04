ارتفاع مبيعات شركة فولفو العالمية بنسبة 97.5% في أبريل

حققت شركة سيارات فولفو، نموًا في المبيعات للشهر العاشر على التوالي، حيث زادت مبيعات الشركة العالمية بنسبة 97.5% في أبريل، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.

وفي أبريل، باعت شركة سيارات فولفو، ما مجموعه 62724 سيارة، بارتفاع 31760 سيارة في نفس الفترة من العام الماضي.

وكان النمو مدفوعًا بشكل أساسي بالطلب القوي في الولايات المتحدة وأوروبا، إلى جانب الانتعاش من انخفاض المبيعات في أبريل من العام الماضي المرتبط بانتشار وباء كورونا المستجد «Covid-19».

في الصين، حيث عادت المبيعات إلى النمو في هذا الوقت تقريبًا من العام الماضي، سجلت الشركة زيادة مطردة بنسبة 11.6%، وهبطت المبيعات في الفترة من يناير إلى أبريل عند 248.422 سيارة، بزيادة 51.8% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وظلت مبيعات مجموعة إعادة الشحن الخاصة بشركة فولفو، من الطرازات القابلة للشحن المزودة بمحركات كهربائية بالكامل، أو هجينة قابلة للتوصيل بالكهرباء، قوية في أوروبا خلال شهر أبريل الماضي، مما يمثل 42%، من إجمالي مبيعات الشركة في أوروبا.

على الصعيد العالمي، استحوذت سيارات إعادة الشحن على 24.3%، من إجمالي حجم المبيعات.

ففي الولايات المتحدة، زادت المبيعات بنسبة 185.5% في أبريل الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، مدفوعة بشكل أساسي بالطلب القوي على موديلات «XC90» و«XC60».

وبلغ إجمالي المبيعات 11036 سيارة، بزيادة 3866 سيارة في نفس الفترة من عام 2020، عندما نفذت العديد من الولايات أوامر البقاء في المنزل بسبب الوباء.

ونمت المبيعات الأوروبية إلى 25816 سيارة لشهر أبريل الماضي، بزيادة 178% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

كانت هذه الزيادة مدفوعة بشكل أساسي بالأسواق التي بدأت في التعافي بعد عمليات الإغلاق المتعلقة بالوباء العام الماضي، فضلاً عن زيادة المبيعات القوية في المملكة المتحدة والسويد وألمانيا.

سجلت الصين، أكبر أسواق فولفو للسيارات، نموًا قويًا في المبيعات في أبريل الماضي، حيث بلغ إجمالي المبيعات 16،435 سيارة. وكانت الزيادة مدفوعة بالطلب الكبير على طرازي «XC60» و«S90» المجمعين محليًا.