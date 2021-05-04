الزراعة: تحصين أكثر من مليون رأس ماشية ضد الجلد العقدي وجدري الأغنام

تلقى السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرًا من الدكتور عبد الحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، حول إجمالي ما تم تحصينه ضد مرض الجلد العقدي وجدري الأغنام والتي بدأت يوم 3 أبريل 2021 بجميع محافظات الجمهورية، للحفاظ على الثروة الحيوانية من الأوبئة.

تحصين مليون و816 ألف و97 رأس ماشية ضد الجلد العقدي

وأوضح التقرير، أنه تم تحصين مليون و816 ألف و97 رأس ماشية ضد مرض الجلد العقدي وجدري الاغنام بينهم «مليون و369 ألف و10 رأس أبقار، 389 ألف و379 رأس أغنام، 57 ألف و708 رأس ماعز» حتى 28 أبريل 2021.

وناشدت الهيئة العامة للخدمات البيطرية المربين التجاوب مع الحملة، والحرص على تحصين مواشهم لحمايتها من الأمراض والأوبئة.