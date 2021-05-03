«الزراعة»: ضبط 29 حالة تعد على الأراضي الزراعية خلال 24 ساعة

تلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرا من الدكتور أنور عيسى رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي، حول حالات التعدي على الأراضي الزراعية، أمس الأحد، على مستوى الجمهورية.

وبلغ عدد حالات التعدي على الأراضي الزراعية، 29 حالة بإجمالي مساحة فدان و17 قيراطا، وأفاد التقرير بأنه جرت إزالة 24 حالة بمساحة فدان وخمسة قراريط، وجار إزالة باقي الحالات، بالتعاون مع أجهزة الحكم المحلي والشرطة ومديريات الزراعة بالمحافظات.

وأكد رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي، أن غرفة العمليات بالإدارة كانت تعمل على مدار الساعة منذ بداية الإجازة الخميس الماضي، لمتابعة التعديات على الأراضي الزراعية، وتلقي بلاغات المواطنين في هذا الشأن.

جدير بالذكر، أن وزير الزراعة، كان قد وجه بمنع التعدي على الأراضي والتصدي بمنتهى الحزم مع ذلك، والإزالة في المهد، وإعادة الشيء إلى أصله، مع اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين.