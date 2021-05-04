آخر أخبار الحالة الصحية لسمير غانم ودلال عبدالعزيز.. غير مستقرة وحرجة

آخر أخبار الحالة الصحية لسمير غانم ودلال عبدالعزيز، لا زالت غير مطمئنة، حيث أن الزوجين ما زالا في الرعاية المركزة بمستشفيات مختلفة.

آخر أخبار الحالة الصحية لسمير غانم ودلال عبدالعزيز.. غير مستقرة

سمير غانم يعاني من مشكلات مزمنة بالكلى، وتم نقله للرعاية المركزة بأحد مستشفيات المهندسين، لمتابعة حالته الصحية نظرا لكبر سنه، ومتابعة حالة الكلى لكونها غير مستقرة.

أما الفنانة دلال عبدالعزيز، فحالتها مضطربة للغاية وحرجة، بسبب وضعها على جهاز «CPAP»، في أحد مستشفيات جسر السويس، وعلمت «الوطن»، أن زيادة الوزن أثرت بشكل كبير على ضعف تنفسها.

آخر أخبار الحالة الصحية لسمير غانم ودلال عبد العزيز.. يستقران فى العناية المركزة

أما عن باقي أفراد عائلة غانم، فالإعلامي رامي رضوان كان أول من أصيب بفيروس كورونا بالعائلة، وشفى منه سريعا، أما السبب الرئيسي وراء إصابة الأسرة، كانت الفنانة دنيا سمير غانم، حيث أصيبت بالفيروس، ونقلته لوالدتها دلال عبدالعزيز، أثناء تصوير مسلسل عالم موازي، الذي خرج من السباق الرمضاني بسبب إصابة فريق العمل بأكمله، وأعقب دنيا ودلال إصابة زوج شقيقتها إيمي سمير غانم وهو الفنان حسن الرداد.

علمت «الوطن»، أن دنيا سمير غانم شفيت من الفيروس اللعين عقب دخول والديها المستشفى، وهى الآن التي تتابع حالة وصحة والديها، رفقة شقيقتها إيمي سمير غانم.

يذكر أن دلال عبدالعزيز، كانت لا زالت تصور مشاهدها فى مسلسل عالم موازي مع ابنتها، ولم تستكمل تصوير مشاهدها بعد، ومن المقرر أن يعرض العمل فور الانتهاء منه عقب شهر رمضان الكريم، وهو من بطولة دنيا سمير غانم وهشام جمال وعمرو وهبة وعدد من نجوم الفن المصري والعربي.