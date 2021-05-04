التخطيط: 220% تطور في الاستثمارات الموجهة للمحافظات

ناقشت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اليوم، الملامح الأساسيّة لخِطَّة عام 2022/21 من خِطَّة التنميّة الـمُستدامة مُتوسطة المدى (2019/18 – 2022/21) بلجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمارية بمجلس الشيوخ.

وتناولت هالة السعيد، الحديث حول تطور الاستثمارات الموجهة لبرامج التنمية المحلية بالمحافظات، لافته إلي تطور الاستثمارات الموجهه للمحافظات لتبلغ 16 مليار جنيه عام 2021/2022 مقارنة بـ5 مليارات جنيه عام 2017/2018 بنسبة زيادة بلغت 220%، مشيرة إلى نمو نصيب الفرد بنسبة 192% حيث أنه للعام الثاني على التوالي يتم الاعتماد على المعادلة التمويلية في توزيع الاستثمارات لضمان عادالة توزيع الموارد، واستهداف معالجة الفجوات التنموية.

وفيما يتعلق بخطة المواطن الاستثمارية أوضحت «السعيد»، أنها تتضمن المعلومات والمؤشرات الأساسية للـ27 محافظة، والتوزيع القطاعي للمشروعات الاستثمارية فيها، متابعه أنها تهدف إلي توطين أهداف التنمية المستدامة، مع تعزيز الشفافية والمساءلة، ونشر ثقافة البرامج والأداء، إلي جانب تفعيل المشاركة المجتمعية «خطة ومتابعة المواطن».

وحول أهم المشروعات الخضراء في خطة العام المالي 2022/21 أكدت أن الأهداف الاستراتيجية تتمثل في توجيه الاستثمارات للمشروعات البيئية الخضراء وذلك من خلال مٌبادرات منظومة المخلفات الصلبة، وتوسعة شبكات مترو الأنفاق والقطار المكهرب، إلي جانب مشروعات طاقة الرياح والطاقة الشمسية، موضحة أن أهم الاستثمارات الخضراء تبلغ 96 مليار جنيه تتضمن 94 مليار جنيه للنقل الذكي، و1.9 مليار جنيه للطاقة المتجددة.