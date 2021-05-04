ريهام سعيد: مش بعمل خير عشان «اللقطة».. وكنت هضرب «مذيع» بالقلم

أجابت الإعلامية ريهام سعيد، على سؤال حول قيامها بأعمال الخير على الهواء أمام الكاميرات، من أجل الحصول على اللقطة فقط، حيث ردت: «أنا بعمل خير من 20 سنة، الحمد لله يعني محدش بيعمل لقطة لمدة 20 سنة، أنا وقعت كتير أوي في مشاكل، ومحدش وقف جمبي بما فيهم الجمهور، فلو كنت بعمل لقطة، كنت قولت الجمهور منفعنيش، وكنت بطلت عمل الخير لو كنت بعمله عشان اللقطة».

وأضافت «سعيد»، خلال حوارها في برنامج «شيخ الحارة والجريئة»، مع المخرجة إيناس الدغيدي، على شاشة «القاهرة والناس»، أنها تعمل الخير خلف الكاميرات أكثر بكثير من أمام الكاميرات، «لما فيه إعلامي بيقف أو يقع خلاص الجمهور بينساه في ثانية، محدش من الجمهو بينادي برجوعه أو عودته، فالإعلامي هيعمل لقطة لمين يعني؟».

وأوضحت الإعلامية، أن من ينتقدها على السوشيال ميديا حوالي 3 آلاف كومنت أي شخص، «إحنا في مصر 120 مليون شخص، وبرضوا اللي بينتقدني بيتفرجوا عليا، زمان وأنا صغيرة كنت بتضايق من التعليقات بتاعتهم دي، أنما دلوقتي لا طبعا».

من ناحية أخرى، أوضحت الإعلامية ريهام سعيد، أنها دافعت عن الفنانة رانيا يوسف في أزمتها مع الإعلامي العراقي، ليس من أجل الدفاع فقط، «ممكن أنا اتسأل سؤال، وأجاوب عليه، وأرجع أقول للإعلامي شيل السؤال ده أو الإجابة دي ، وفي الأخر مش شاله، ده اللي حصل ، فالأزمة عند المذيع وليس عند الفنانة رانيا يوسف».

وتابعت: «ده مذيع مش مصري ده عراقي، أنا مش بدافع عن رانيا يوسف، بس مستغربة إزاي المذيع عنده جرأة يقول لفظ خارج زي اللي قاله، هو لو سألني أنا السؤال ده كنت اديته بالقلم على وشة، زميل إيه؟! ده بقاله 3 أيام»، موضحة أنها صورت مع شخصيات عديدة، وهذه الشخصيات طلبت منها حذف أجزاء معينه والتزمت بها، كونها أمينه في ذلك.