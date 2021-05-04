جنش في رامز عقله طار.. انهيار في لعبة «الهوب دروب»

انتابت اللاعب محمود عبدالرحيم جنش، حارس نادي الزمالك، حالة من الرعب والذعر أثناء استضافته في برنامج رامز عقله طار، المذاع على شاشة قناة MBC مصر، ويقدمه الفنان رامز جلال.

جنش لـ رامز جلال: متعصبنيش

وحاول «جنش» الحفاظ على ثباته الانفعالي في لعبة كبسولة الـ«هوب دروب»، رغم مضايقة رامز جلال له، وقال له: «أهدى طيب، إهدى بعد إذنك، متعصبنيش»، حتى طلبوا منه القفز من اللعبة إلى حمام سباحة فرفض، وأخذ يصرخ: «لا لا لا».

واستقبل رامز جلال ضيفه اليوم بسخرية كبيرة، وقال له: «فاكر يا جنش لما طلعت لسانك لجمهور الأهلي وقعدت تكيد فينا، جه اليوم اللي هحبسك في القفص»، وعندما ضربه في لعبة الألوان قال: «فشيت غليلي فيك».

تفاصيل برنامج المقالب لرامز جلال

ويقوم مقلب رامز على توجيه الدعوة للضحية الجديدة بهدف المشاركة في افتتاح ملاهي موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، ويستقبل الضحية الفنان حسن العسيري ويصطحبه في جولة بالملاهي، وفي اللعبة الخاصة برمي الكرات يقوم رامز جلال بضرب الضحية من الخلف بالكرات دون أن يراه.

وبمجرد انتهاء فقرة حسن العسيري، يذهب الضحية للقاء المذيعة سارة مراد، وتوجه لها أسئلة وتكون الإجابات ساخرة وكوميدية على لسان رامز جلال، وبعد ذلك تذهب سارة بصحبة الضحية لاختيار عدد من رواد الملاهي من الأشخاص التابعين للبرنامج ويكون من بينهم رامز جلال متخفيًا في شخصية الهندي بهجان، ويركبون جميعًا لعبة الموت.