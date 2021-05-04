مسلسل موسى الحلقة 22.. أحمد سعد يغني في فرح محمد رمضان وسمية الخشاب

تدور أحداث مسلسل موسى الحلقة 22، حول يوم زفاف «موسى» الفنان محمد رمضان، و«المعلمة حلاوتهم» الفنانة سمية الخشاب، وسط تهديدات ونوايا غير سليمة بقتل الشاب الصعيدي والانتقام منه، بعد تحريض ثنائي من المعلم «وهبة» الفنان سيد رجب، وزوجة شيخ البلد شداد، الفنانة عبير صبري، لأحد رجال المطاريد ويدعى «مغاوري» للتخلص من العريس.

مسلسل موسى الحلقة 22

ويظهر الفنان أحمد سعد في فرح «موسى وحلاوتهم»، في دور المطرب «مجدي»، ويهنىء العروسان، ويغني لهم أغنية شعبية، بعنوان «يا هوى»، يرقص على أنغامها الجميع.

ويظهر أحد المعزومين على المسرح، ويفشي سر «وهبة» وتحريضه لصبيه «أورمة» على قتل موسى، قبل أن يكذبه فتوة باب اللوق، ولكن موسى غضب، ودخل الثنائي في صراع تحطيب، حتى ترجته «حلاوتهم» بأن يتوقف، لينهي وهبة الفرح.

ويحمي زعيم المطاريد، الفنان ضياء عبدالخالق، موسى، من غدر «مغاوري» له ليلة فرحه، حيث هدده بالسلاح أخذه لمكان بعيد عن الفرح، ثم قتله، فيما تمكن نوفا ،الفنان منذر ريحانة، أموال موسى، من غرفته.

ويدخل موسى وحلاوتهم، منزلهما، ويدور بينهما حديث رومانسي، قبل أن تبكي الأخيرة، بسبب الأيام التي عاشتها دون حبيب، ليطمئنها موسى بأنه حياتهما المقبل ستكون معه دائما.

قصة مسلسل موسى

وتدور أحداث مسلسل موسى في فترة الخمسينيات والستينيات من القرن الـ20، أثناء الاحتلال البريطاني لمصر، وتسلط الضوء على شخص من الصعيد توفى والده منذ صغره، ويتحمل مسؤولية أشقائه ويواجه العديد من الأزمات.

ويتولى جد الشاب تربيته على حب الوطن والتضحية، لتظهر مجموعة فدائية تقوم بأعمال ضد الاحتلال الإنجليزي في الصعيد، إلا أن حياته تنقلب رأسا على عقب، بعد لقائه بإحدى السيدات وانتقاله للعيش في القاهرة، حيث يعمل في التجارة ويصبح من أهم الشخصيات في البلاد.