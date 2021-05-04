توقعات مسلسل موسى الحلقة 22: هل يموت محمد رمضان بعد زواجه من سمية الخشاب؟

بعد الأحداث المثيرة للجدل، التي شهدتها الحلقة 21 من مسلسل موسى، أمس، ينتظر متابعو المسلسل عرض الحلقة 22، اليوم، لحسم توقعاتهم حول الحلقة وما ستحمله من مفجآت متوقعة خاصة بعد زواج محمد رمضان وسمية الخشاب خلال أحداث المسلسل.

بعد زواجه من سمية الخشاب.. محمد رمضان مهدد بالقتل

ويتوقع الجمهور أن يشهد مسلسل موسى الحلقة 22، محاولة قتل «مغاوري» أحد رجال المطاريد، لموسى، بعد زفاف «موسى»، الفنان محمد رمضان، على «حلاوتهم»، الفنانة سمية الخشاب، بتحريض من وهبة وزوجة شيخ البلد له، حيث ظهر بنهاية حلقة أمس، مشهرا سلاحه في وجه موسى، ليخطف فرحته بالزواج.

كما يتوقع الجمهور نجاة موسى من محاولة القتل، على أن يتجه للاستعداد إلى الانتقام من وهبة وأهل بلدته، على أن تشهد الأحداث المقبلة تطورات ضخمة.

مسلسل موسى الحلقة 21

وفي الحلقة 21 من مسلسل موسى، تعافى موسى من الطلق الناري الذي أصيب به بعد تحريض من شقيق حلاوتهم المعلم «وهبة»، الفنان سيد رجب، ليطلب منه الزواج من شقيقته «حلاوتهم»، الفنانة سمية الخشاب، ليوافق وهبة في نهاية الأمر.

بينما تنجو «حلاوتهم» من محاولة إيذائها عن طريق السحر، من قبل زوجة شقيقها السابقة، باستغلال الحناء، فيما يتخيل موسى في ليلة زفافه، تحت تأثير مشروب العنب، حبيبته المتوفية بسبب الفيضان «نجاة»، الفنانة تارا عماد، وهي تعاتبه على الزواج من أخرى ونسيانها، ليخاطبها باكيا، بأنه لم ينساها يوما.

وبالتزامن مع تلك الأحداث، تبلغ شفيقة شقيقة موسى، الفنانة هبة مجدي، «شويكار» أخت زوجها «شهاب باشا» صبري فواز، بمكان جثمان والدته التي حنطها، لتتولى دفنها سريعا.

وتعرض مسلسل موسى الحلقة 22، عبر قناة DMC ، الساعة 6:30 مساء، والإعادة الساعة 11:30 مساءً، على أن تكون الإعادة الثانية الساعة 11 صباحا.