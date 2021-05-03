مسلسل موسى الحلقة 21: محمد رمضان يتزوج «حلاوتهم» وظهور «نجاة» بالفرح

تبدأ أحداث مسلسل موسى الحلقة 21، بوصول زعيم المطاريد، ضياء عبدالخالق، إلى الجيزة وحضوره إلى منزل «موسى»، الفنان محمد رمضان، من أجل أن يحذره بعد أن جندت، زوجة شيخ البلد شداد، الفنانة عبير صبري، أحد رجال المطاريد ويدعى «مغاروي» لقتله.

مسلسل موسى الحلقة 21

ويطلب موسى، من المعلم «وهبة» يد شقيقته «حلاوتهم» الفنانة سمية الخشاب، رغبة في الزواج منها، قبل أن يرفض بأكثر من طريقة، إلا أن إصرار الشاب الصعيدي دفعه للموافقة، مع محاولة قتله قل زفافه.

وأبلغت شفيقة شقيقة موسى، الفنانة هبة مجدي، «شويكار» أخت زوجها «شهاب باشا» صبري فواز بمكان وجود أمه التي حنط جثتها، وأخذوها لدفنها، بينما ظهر هو غير متزن عقليا.

ونجت «حلاوتهم» من محاولة لسحرها من قبل زوجة شقيقها السابقة، عن طريقة «الحنة»، بعد أن أبلغها ابن «وهبة» بما سيحدث لها.

وتأتي ليلة زفاف موسى على حلاوتهم، ولكنه يتخيل «نجاة» تارا عماد، حبيبته التي ماتت، وهي تعاتبه على الزواج من أخرى ونسيانها، لينادي عليها باكيا، تحت تأثير مشروب العنب الذي سقاه له الصبي «زيتونة».

وتنتهي الحلقة 21، بظهور «مغاوري» أحد رجال المطاريد، الذي يحضر بسلاحه من أجل قتل موسى، فهل ينجح؟

قصة مسلسل موسى

وتدور أحداث مسلسل موسى في فترة الخمسينيات والستينيات من القرن الـ20، أثناء الاحتلال البريطاني لمصر، وتسلط الضوء على شخص من الصعيد توفى والده منذ صغره، ويتحمل مسؤولية أشقائه ويواجه العديد من الأزمات.

ويتولى جد الشاب تربيته على حب الوطن والتضحية، لتظهر مجموعة فدائية تقوم بأعمال ضد الاحتلال الإنجليزي في الصعيد، إلا أن حياته تنقلب رأسا على عقب، بعد لقائه بإحدى السيدات وانتقاله للعيش في القاهرة، حيث يعمل في التجارة ويصبح من أهم الشخصيات في البلاد.