«جنش» لـ رامز جلال: أنا أفضل حارس مرمى في مصر

انفعل اللاعب محمود عبدالرحيم جنش، حارس نادي الزمالك، على الفنان رامز جلال، بعد اكتشافه أنه كان ضحية لبرنامج المقالب «رامز عقله طار»، المذاع على شاشة قناة MBC مصر الفضائية.

وحاول «جنش» ضرب رامز جلال، إلا أن الأخير عمل على تهدئته، وأخذ يتحدث معه، وقال له: «لا لا».

وقال «جنش»، إنه حارس المرمى الأول في مصر، بينما أفضل مهاجم هو مصطفى محمد، وطارق حامد أفضل لاعب خط وسط، مشيرا إلى أن رامز جلال، هو الأكثر مشاهدة عبر يوتيوب في مصر.

وأوضح أنه يرغب في أن يقع اللاعب محمد عبدالشافي ضحية لنفس البرنامج.

وتحدث جنش عن نفسه خلال هذه الحلقة، موضحا أنه يخاف من الحيوانات، وأنه لديه طفلين صغيرين، وهما: «تامارا ومالك»، مشيرا إلى أنه في بداية حياته كان يرغب في أن يصبح مهندسا.

ووقع «جنش» ضحية لبرنامج المقالب «رامز عقله طار» المذاع على شاشة قناة MBC مصر الفضائية، حيث استقبله مقدم البرنامج بسخرية كبيرة، وقال له: «فاكر يا جنش لما طلعت لسانك لجمهور الأهلي وقعدت تكيد فينا، جه اليوم اللي هحبسك في القفص»، وعندما ضربه في لعبة الألوان قال: «فشيت غليلي فيك».

ويقوم مقلب رامز على توجيه الدعوة للضحية الجديدة بهدف المشاركة في افتتاح ملاهي موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، ويستقبل الضحية الفنان حسن العسيري ويصطحبه في جولة بالملاهي، وفي اللعبة الخاصة برمي الكرات يقوم رامز جلال بضرب الضحية من الخلف بالكرات دون أن يراه.

وبمجرد انتهاء فقرة حسن العسيري، يذهب الضحية للقاء المذيعة سارة مراد، وتوجه لها أسئلة وتكون الإجابات ساخرة وكوميدية على لسان رامز جلال، وبعد ذلك تذهب سارة بصحبة الضحية لاختيار عدد من رواد الملاهي من الأشخاص التابعين للبرنامج ويكون من بينهم رامز جلال متخفيًا في شخصية الهندي بهجان، ويركبون جميعًا لعبة الموت.