حظك اليوم الأربعاء 5-5-2021 برج الدلو على الصعيدين المهني والعاطفي

يتميز مولود برج الدلو بالعطاء ومساعدة كل من حوله، تقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني يطالبك بالحفاظ على استقرارك المادي، واليوم يجب ألا تتسرع في خطواتك وحساباتك تجنبا للأخطاء.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

فينوس وعطارد في منزل الحب يعدانك بأوقات حلوة تقضيها مع الأحباب والأصحاب.

مشاهير برج الدلو

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنان الراحل أحمد راتب، ويوافق تاريخ ميلاده 23 يناير.