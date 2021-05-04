الكاتب الكويتي إبراهيم سليمان يستعد لطرح كتاب «إدمان التواصل»

انتهى الكاتب الكويتي إبراهيم سليمان، من كتابة كتاب جديد بعنوان «إدمان التواصل»، ومن المُقرر طرحه خلال الفترة المُقبلة، حيث يتناول الكتاب، الأثار النفسية الناتجة عن إدمان السوشيال ميديا بالنسبة للمراهقين، التي ممكن أن تصل إلى حد الانفصال تماما عن المحيطين والانشغال طوال الوقت بالتواصل عبر هذه المواقع.

ويناقش الكتاب أيضا، كيفية معالجة هذا الخطر الذي بات يهدد معظم الفئات العمرية، وخاصة الفترة ما بين مرحلتي الطفولة والشباب، وهم المراهقين الذين باتوا يتابعون مواقع التواصل الاجتماعي ليلاً نهاراً، حتى إصبحت بمثابة إدمان لديهم.

يشار إلى أن الكاتب إبراهيم سليمان، يبلغ من العمر 36 عاما، وهو صانع محتوى كويتي واشتهر بتغريداته المثيرة للجدل حول المشكلات الاجتماعية على منصة تويتر، كما سبق وشارك في حملة إعلانية كبيرة لماركة ساعات عالمية حققت نجاحاً واسعاً علي السوشيال ميديا.