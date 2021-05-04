مسلسل نسل الأغراب الحلقة 22.. دياب يطلب الزواج من ملك أحمد زاهر

كان الجمهور على موعد اليوم، مع مسلسل نسل الأغراب الحلقة 22 لأحمد السقا وأمير كرارة على شاشة قناة أون اي، وشهدت كثير من الأحداث والصراعات بين أبطال العمل، وتزداد الصراعات بين عساف الغريب وغفران الغريب.

مسلسل نسل الأغراب الحلقة 22

وبدأ مسلسل نسل الأغراب الحلقة 22، بمشهد طلب على الغريب الذي يجسد دوره الفنان دياب الزواج من بنت حبيبته رغدة، التي تجسد دورها الفنانة ملك أحمد زاهر، لكن والدها رفض، بسبب أنه كان يريد الزواج من أمها عزيزة التي تجسد دورها الفنانة منة فضالي.

وتتوالى الأحداث، وتذهب دهب التى تجسد دورها الفنانة نجلاء بدر إلى غفران الغريب، وتخبره بأنها معجبة بها وبطلته منذ وقت طويل وبالفعل صدق كلامها.

وبعد ذلك ذهب بكري كبير الغجر إلى عساف يعاتبه على ما فعله به، وأنه أعطاه ذهب مضروب، ورد عليه عساف بأن النصاب لابد وأن يفعل به هذه الأمر، وأخبره بأن عقود الأرض التي أعطاه إياه هي الأخرى مضروبة.

مسلسل نسل الأغراب

مسلسل نسل الاغراب هو بطولة احمد السقا وامير كرارة ودياب وفردوس عبد الحميد ونجلاء بدر وادوارد ومى عمر ومحمد جمعه ومحمد مهران واحمد مالك واحمد داش وعدد أخر من الفنانين وهو من تأليف واخراج محمد سامى .

موعد عرض مسلسل نسل الاغراب

يذكر أن مسلسل نسل الأغراب يذاع يوميا عبر شاشة قناة اون اى فى تمام الساعة 8 مساءا .