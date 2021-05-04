«مسحراتي المحروسة» يروي حكايات «ليالي رمضان» في حلقة جديدة

تناول برنامج «مسحراتي المحروسة» في حلقة جديدة، حلاوة ليالي شهر رمضان الكريم في مختلف ربوع مصر.

وظهرت في هذه الحلقة التي حملت عنوان «ليالي رمضان»، العديد من الصور والرسومات، التي توضح مظاهر احتفال المصريين بالشهر الكريم، ومنها الفوانيس والكنافة، وغيرها من المظاهر.

وعلى خلفية موسيقية، قالت شخصية المسحراتي الكارتونية: «مسحراتي لفيت حاراتي من الجيزة للقاهرة، شايل هوا السلوم واصل إلى القنطرة، وإسكندرية ماريا والنوبة متغندرة، لسة الهلال عيل ونجمته صغيرة، شايلة فانوسها القديم وشمعته صغيرة».

وأضافت: «رمضان رجع، على ضحكتك يا لا.. يا بنت مصر الحنان يا مجمعة العيلة، يادي الهنا والرضا.. والطبطبة بحنان وتقولي (بسم الله)، ومشغل الراديو على سورة الرحمن.. يا شيخ رفعت صوتك ملايكة بتحرق الأباليس.. يا مصر صاينك ربنا من كل فعل خسيس».

وتتعاون المنصة في تنفيذ هذا البرنامج، مع المجلس القومي للمرأة، وتدور فكرته حول مسحراتي يجوب شوارع القاهرة التاريخية، ويقوم بإيقاظ سكان المنطقة من أجل السحور وهو يسرد تاريخ تلك المناطق المهمة، ومن أبرز المعالم التي يرصدها البرنامج مناطق الجامع الأقمر ومسجد الغوري وشارع المعز لدين الله الفاطمي.

البرنامج يتضمن العديد من المشاهد التي تؤديها شخصيات كرتونية، مع عدة أشعار من كلمات إبراهيم الرفاعي، ومن إخراج الدكتورة زينب زمزم، ولحن وغناء مجدي الرشيدي.