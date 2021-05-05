6 محطات بحياة طارق عبد العزيز الفائز بجائزة «التميز العلمي الأمريكية»

حصل الدكتور طارق عبد العزيز، على جائزة التميز العلمي لعام 2021 من الجمعية الأمريكية لعلم وظائف الأعضاء «American Physiological Society»، في مجال أبحاث الكلى، ضمن أفضل 5 باحثين ما بعد الدكتوراه.

ويعتبر عبدالعزيز، من أوائل المصريين الذين يفوزون بمثل هذه الجائزة، حيث أن المصريين بالخارج غالبا يندمجون مع المجتمعات التي يعيشون فيها، ويؤثرون فيها بشكل كبير بخبراتهم وتعاملاتهم، ويرصد «الوطن» فى سطور خطوات من حياة الدكتور طارق عبد العزيز خلال رحلته العلمية التي بدأت من صعيد مصر.

1- حصل الدكتور طارق عبدالعزيز على جائزة التميز العلمي لعام 2021، حيث تم اختيار أفضل 5 باحثين من بين أكثر من 3000 باحث مشارك في اجتماع علم الأحياء التجريبي.

2- قُدمت الجائزة تكريما له عن اكتشافه للبروتين المسبب لمرض ارتفاع ضغط الدم «Hypertension»، وهو نتيجة ارتفاع نسبة الأملاح فى الدم وعدم قدرة بعض القنوات العصبية «Epithelial Sodium Channel»، في الكليتين على العمل بصورة طبيعية

3- سوف يتم نشر البحث قريبا في مجلة علمية عالمية مرموقة بعد اعتماد تسجيل البروتين الجديد.

4 - تخرج من كلية العلوم جامعة المنيا، وحصل على درجة الدكتوراه في فسيولوجيا الأعصاب والسموم من جامعة جرونوبل بدولة فرنسا عام 2016.

5- ابتعث في مهمة علمية إلى جامعة كيوتو بدولة اليابان عام 2018.

6- في مهمة علمية حاليا بمركز العلوم الطبية بجامعة تكساس بالولايات المتحدة الأمريكية.

وأعرب الدكتور طارق عبدالعزيز عن سعادته باتصال وزيرة الهجرة نبيلة مكرم لتقديم التهنئة له، موضحا: «أن الدولة المصرية دائما تقف بجانب أبنائها في السراء والضراء»، مؤكدا استمرار عمله وسعيه لرفع اسم مصر في جميع المحافل الدولية».