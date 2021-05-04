ظهر في الاختيار 2.. معلومات عن ياسر شحاتة حارس الإرهابي محمد كمال

عرضت الحلقة الثانية والعشرين من مسلسل الاختيار 2، مشاهد العملية الأمنية التي نفذتها أجهزة الأمن بمنطقة البساتين فجر يوم 4 أكتوبر 2016، التي تمكنت خلالها من رصد مكان وجود واختباء القيادي الإرهابي محمد محمد كمال، عضو مكتب الإرشاد، والمسؤول عن الكيانات المسلحة الجماعة الإرهابية، كما قُتل معه إرهابي آخر يُدعى ياسر.. وتقدم «الوطن» معلومات عن الإرهابي الأخير:

1- اسمه بالكامل ياسر شحاتة علي رجب.

2- مواليد 19 سبتمبر 1969، وكان يعمل مدرسا للغة الإنجليزية، ويقيم في قرية الوليدية التابعة لمدينة أسيوط.

3- هو أحد أبرز الكوادر المؤثرة بالتنظيم الإخواني، وعلى ارتباط وطيد بالقيادي محمد كمال، وكان يضطلع بتأمينه وحراسته.

4- كان المسؤول عن نقل تكليفات «كمال» العدائية لعناصر الكيانات المسلحة للبدء فى تنفيذها.

5- كان محكوم عليه بالسجن غيابيا لمدة 10 سنوات في القضية رقم 9635 لسنة 2012، المتعلقة بالتعدي على مواطن واحتجازه بالقوة في مقر حزب الحرية والعدالة بأسيوط.

6- توافرت معلومات لقطاع الأمن الوطني، تفيد اتخاذه مع «كمال» من إحدى الشقق بمنطقة البساتين، مقراً لاختبائهم والإعداد والتخطيط لعملهم المسلح.

7- أذنت نيابة أمن الدولة العليا، باقتحام الشقة وضبطه وبقية العناصر المختبئة بها، وتبادل إطلاق النار مع الشرطة، وتم القضاء عليه.

8- عثرت الشرطة معه على بندقية آليه عيار 7.62 ×39 وطبنجه عيار 9 مم، وكمية من الذخيرة من العيار ذاته، بالإضافة إلى العديد من الأوراق التنظيمية المتعلقة بالتنظيم الارهابي، ونشاطه و«كمال» في مجال العمل المسلح.