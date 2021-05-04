بعد عرضها في «الاختيار 2».. كواليس محاولة اغتيال جمعة بـ90 رصاصة خاطئة

عُرضت الحلقة 21 من مسلسل الاختيار 2، لقطات من العملية الإرهابية التي نفذتها عناصر حركة «حسم» الإرهابية، الذراع المسلح لجماعة الإخوان الإرهابية، التي كان يشرف عليها الإرهابي محمد كمال، والعملية كانت محاولة اغتيال فضيلة الدكتور علي جمعة مفتي الديار السابق، بالسادس من أكتوبر، ظهر يوم الجمعة 5 أغسطس 2016.

ووقتها، علق الشيخ علي جمعة، على محاولة القتل في تصريحات مع برنامج «اليوم»، الذي يعرض عبر شاشة «dmc»، الذي كان يقدمه الإعلامي عمرو خليل مع الإعلامية سارة حازم، قائلًا: «هؤلاء الأوباش والخوارج، أطلقوا عليّا 90 رصاصة ولم تصبني أي واحدة منها، دي أكتر حاجة محيراهم حسب أقوال المتهمين بعد القبض عليهم، وبالمناسبة لفظ الخوارج ده بيغيظهم قوي».

وأحول كواليس محاولة الاغتيال الفاشلة، أوضح «جمعة» في مداخلة سابقة له تعليقًا على الواقعة: «دخلت المسجد فخطبت، فكانت لأحد تلامذتنا فقلت له تنحى، أنا من سأتولى أمر الخطب، وكنت أطبطب على الناس الذين يقلقون عليّ ويطالبونني بألا أخرج من المسجد، فقلت لهم إنني لو تمكّنت من مطاردة هؤلاء الأوباش والثلة لفعلت، لكن الله أخزاهم وأصاب واحدا منهم».

وحاول عناصر من حركة «حسم» إطلاق النار على فضيلة المفتي السابق، في أحد الأحياء بمدينة السادس من أكتوبر، ظهر يوم 5 أغسطس 2016، إلا أنَّهم فشلوا في تنفيذ مهمتهم، وبعدها أعلنت وزارة الداخلية القبض على عدد من العناصر المتورطة في الحادث.

وتمكّنت وزارة الداخلية من كشف غموض الواقعة، وتحديد القائمين على التنفيذ والمحرضين، وتحديد أماكن تردد وتواجد عدد منهم، وتمكنت من القبض عليهم، بعدما وثّقت كاميرات المراقبة القريبة من مسجد «فاضل» الذي كان يرتاده المفتي السابق، ظهور عدد منهم، حيث تمّ تحديدهم، والقبض عليهم، واعترفوا بتلقيهم تكليفًا من الهالك محمد محمد كمال، بتنفيذ العملية.