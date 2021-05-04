أحداث أسيوط 8 أكتوبر 1981: ذكرت في الاختيار 2 واستشهد فيها 118 شرطيا

يستمر مسلسل الاختيار 2 من خلال حلقاته المختلفة في التعرض لأحداث تعود إلى أعوام سابقة شهدتها مصر، كان أغلبها في الأعوام القليلة الماضية، إلا أنَّ حلقة المسلسل التي تمّ عرضها أمس على شاشات التليفزيون، سلطت الضوء على أحداث أسيوط 8 أكتوبر 1981، تلك الأحداث التي راح ضحيتها العشرات من رجال الشرطة في محافظة أسيوط، نتيجة هجوم إرهابي نفذته الجماعة الإسلامية على مجموعة من هيئات وزارة الداخلية بالمحافظة.

أحداث أسيوط 8 أكتوبر 1981.. الهجوم على مديرية الأمن

في الساعات الأولى من يوم الثامن من أكتوبر لعام 1981، وبعد يومين فقط من اغتيال الرئيس محمد أنور السادات، كانت الأجواء في محافظة أسيوط احتفالية بعيد الأضحى المبارك، وهو الوقت الذي اختاره الإرهابيون من أجل تنفيذ مخططهم، حيث نفذوا هجومهم الأول بالمحافظة على مديرية أمن أسيوط، ليتبادل قوات الأمن الموجودة بالمديرية وقتها معهم إطلاق النار، الذي استمر لبعض الوقت، إلا أنَّ الأمر انتهى بسيطرت العناصر الإرهابية على مديرية الأمن، بعدما قتلوا عددًا من قوات الأمن الموجودة فيها، لتعرف هذه الأحداث فيما بعد باسم أحداث أسيوط 8 أكتوبر 1981.

أحداث أسيوط 8 أكتوبر 1981.. عشرات الضحايا

لم يكن الهجوم على مديرية أمن أسيوط هو الهجوم الوحيد الذي نفذته العناصر الإرهابية في أحداث أسيوط 8 أكتوبر 1981، وإنما نفذوا بالتزامن معه عدة هجمات إرهابية أخرى على عدد من الأماكن الحيوية لقوات الأمن بالمحافظة، كان من أبرزها: مركز شرطة قسم أول أسيوط، ومركز شرطة قسم ثان أسيوط، وقسم مباحث التموين...وغيرها من الأماكن.

أسفرت تلك الهجمات عن استشهاد العشرات من قوات الأمن بمحافظة أسيوط، وبلغ عددهم 118 شهيدًا، إضافة إلى إصابة العشرات غيرهم، وكان من أبرزهم: العميد شكري رياض مساعد مدير الأمن آنذاك، والرائد حسن الكردي، والملازم أول أحمد وحيد، وهؤلاء تمّ ذكر أسمائهم في الحلقة السابقة من مسلسل الاختيار 2، الذي يقوم فيه بدور البطولة كلًا من الفنان كريم عبدالعزيز والفنان أحمد مكي.