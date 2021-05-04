محافظ بورسعيد يوجه بالتوسع في مراكز لقاح فيروس كورونا

وجّه اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الثلاثاء، بالتوسع في مراكز لقاح فيروس كورونا المستجد، حيث سيتم تخصيص مركز شباب بورسعيد ومركز شباب الزهور وتجهيز مقر بمدينة بورفؤاد لتلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا، إلى جانب المركزيين الحاليين «مركز اللقاحات بمستشفى النصر، ووحدة المسنين بحى المناخ»، للتسهيل على المواطنين لسرعة تلقى اللقاح ومنع الانتظار لفترة طويلة.

جاء ذلك خلال اجتماع اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم، عقب جولته التفقدية بمراكز اللقاحات وبحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ واللواء يوسف الشاهد سكرتير عام المحافظة، ومساعد مدير الأمن والأجهزة الصحية بالمحافظة.

توفير سبل الراحة للمواطنين

وشدد محافظ بورسعيد، على توفير سبل الراحة للمواطنين أثناء تلقي اللقاح، والحصول الفوري على اللقاح للمواطن الذي يقوم بالتسجيل، مؤكدًا على الأولوية لكبار السن «فوق الستين» وأصحاب الأمراض المزمنة، موجهًا بتسيير الإجراءات على المواطنين والتنسيق مع وزارة الصحة لبدء تشغيل المراكز الجديدة لتلقي اللقاح.

جانب آخر أوضح دكتور محمد جودة مدير إدارة الطب الوقائي أن التوسع في تلقي اللقاح يأتي طبقًا لآليات يطرحها مدير الصحة ويعتمدها محافظ بورسعيد، وأوضح أن كل من هم فوق 70 سنة أو يعاني أمراض مزمنة لهم الأولوية في تلقي لقاح كورونا دون الحاجة إلى التسجيل على صفحة وزارة الصحة والسكان، أما دون ذلك فيتم تسجيلهم على الصفحة.

فتح مقر لتلقي اللقاح في بورفؤاد

وتابع، أن الوزارة تهدف إلى التسهيل في تلقي الإجراءات الإدارية وتقليل وقت الانتظار، من خلال أكثر من فرع لتلقى اللقاح، مشيرًا إلى أنه سيتم قريبا فتح مقر لتلقي اللقاح في بورفؤاد، بجانب أحياء الزهور والشرق ومركزي شباب الاستاد والزهور.

وأعلن دكتور محمد جودة، أن مديرية الصحة بصدد تنظيم قوافل بالتعاون مع التأمين الصحي الشامل، لزيارة المسنين والأمراض المزمنة في منازلهم، مؤكدًا أن الدولة المصرية وفرت كمية كبيرة من الجرعات ويجرى توزيعها على المحافظات.