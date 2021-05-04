محافظ بورسعيد : استمرار أعمال تطوير طريق المنطقة الصناعية

أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد ، عن استمرار العمل في رصف الطريق الرابط بين المنطقة الصناعية ومحور 30 يونيو بطول 2 كيلو متر جنوب بورسعيد.

وأوضح المحافظ في بيان له اليوم، الثلاثاء، أن ذلك يأتي في إطار استمرار أعمال رفع الكفاءة والتطوير التى تشهدها مختلف الطرق ببورسعيد ضمن خطة التطوير الشاملة للطرق بالمحافظة بالتوازى مع كافة القطاعات الأخرى.

وأكد محافظ بورسعيد أنه تم الانتهاء من أعمال وضع الطبقة الاسفلتية بالطريق الرابط بين المنطقة الصناعية ومحور 30 يونيو، ورفع كفاءة الطريق على أعلى مستوى، وذلك ضمن أعمال التطوير التى تمت بالطرق الداخلية بالمنطقة الصناعية لتيسير الحركة من وإلى المنطقة الصناعية جنوب بورسعيد

وأشار إلى أن منطقة جنوب بورسعيد شهدت مزيد من أعمال تطوير الطرق خاصة الطرق الواقعة فى مدخل بورسعيد بامتداد محور 30 يونيو، لتحقيق السيولة المرورية فى حركة السيارات، لتواكب المشروعات الجديدة التى تشهدها منطقة جنوب بورسعيد.

يذكر أن اللواء عادل الغضبان، محافظ ببورسعيد عقد اجتماعا، لمتابعة سير العمل بعدد من المشروعات الجاري تنفيذها بمحافظة بورسعيد، بحضور الشركات المسؤولة عن أعمال إنشاء المشروعات واستعرض المحافظ، مع الحضور معدلات التنفيذ الأخيرة لعدد من المشروعات الجارية، والتى تتم فى العديد من القطاعات بأحياء المحافظة فى إطار التنمية الشاملة التى تشهدها المحافظة فى الآونة الأخيرة ، وتابع تطورات الأعمال بمشروع ميناء بورسعيد البري، وبازار بورسعيد الجديد ومول الفرما.

وشدد محافظ بورسعيد على التنسيق التام بين كافة الجهات المعنية بالتنفيذ، والمتابعة أولا بأول للموقف التنفيذى للمشروعات، والالتزام بالموعد النهائى للانتهاء من كافة المشروعات، مؤكدا على أهمية تنفيذ المشروعات بالتوازى بما يحقق خدمات أفضل لأبناء المحافظة فى مختلف المجالات.