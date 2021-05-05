ظهر في «خلي بالك من زيزي».. هل يمنع مرض «فرط الحركة» من شرب القهوة

في إحدى حلقات مسلسل «خلي بالك من زيزي» من بطولة الفنان أمينة خليل، الذي تقدم خلاله شخصية «زيزي» التي تعاني من مرض فرط الحركة ونقص الانتباه، وهو ما يعرف علميا ب «ADHD»، رفضت «زيزي» شرب القهوة، قائلة إن مرضها يمنعها من شرب القهوة والمنبهات عموما، فما حقيقة الأمر؟

الدكتور جمال فرويز، استشاري الطب النفسي، يعرف مرض فرط الحركة المصحوب بنقص الانتباه «ADHD»، قائلا لـ«الوطن»: «هو مرض نفسي في صورة اجتماعية، ويظهر بين الأطفال في سن من 3 إلى 5 سنوات، ويتضح بشكل أكثر مع دخول الطفل إلى المدرسة، حيث يكتشفها المعلمون، عن الأمهات اللاتي لا يدركن الأمر في البداية، من وجود حركات مفاجئة، إضافة لقلة التركيز، ما يتسبب في تراجعهم الدراسي رغم ارتفاع معدل الذكاء لديهم، موضحا أن مشكلة هؤلاء المرضى فى أن لهم تصرفات اندفاعية لحظية، التي من الممكن أن تدفع المريض لارتكاب تصرفات مؤذية له ولمن حوله.

المرض غير معروف سببه بشكل حاسم، لكن يطرح المتخصصون احتمالات متعددة بشانه، لكن فوق الـ80 % من الحالات يُتعافى من المرض بالعلاج الدوائي والسلوكي والمعرفي، لأن المرض مصحوب بتغيرات كيميائية في الدماغ، والعلاج يعيد ضبط الكيمياء، منوها: إن المريض إن لم يعالج يصحبه المرض، مشيرا إلى أنه الشخص البالغ يمكن أيضا علاجه من هذا المرض.

المريض والمنبهات:

وعن العلاقة بين المنبهات والمرض، أوضح «فرويز» لدينا في المخ قشرتين، هما قشرة مخية خارجية، وقشرة تحت مخية داخلية، ومريض «ADHD» لديه نشاط زائد في القشرة الداخلية، ولذلك فأي منشط يأتِ معه بنتيجة عكس الأشخاص الطبيعين، موضحا: لأن القهوة تقوم بتنشيط القشرة السطحية في المخ، ولذلك فشرب القهوة يحدث حالة تعادل في القشرة السطحية مع القشرة الداخلية، بعكس الإنسان الطبيعى الذي تحدث له حالة تنشيط عند شرب القهوة والمنبهات.

مسلسل «خلي بالك من زيزي» بطولة الفنانة أمينة خليل ومحمد ممدوح وعلي قاسم وصفاء الطوخي وسلوى محمد علي ونهى عابدين وبيومي فؤاد، تأليف ورشة سرد إشراف على الكتابة مريم نعوم، سيناريو وحوار منى الشيمي ومجدي أمين، وإخراج كريم الشناوي.