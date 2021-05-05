3 إجراءات عاجلة من تموين الإسكندرية استعدادا لعيد الفطر

أنهت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية برئاسة المحاسب محمد سعد الله أحمد، وكيل الوزارة، استعداداتها لاستقبال عيد الفطر المبارك، وذلك بعقد سلسلة من الاجتماعات بديوان عام المديرية مع قيادات المديرية ومديرى الإدارات التموينية لمتابعة تنفيذ خطة عيد الفطر المبارك.

ويرصد «الوطن» 3 إجراءات عاجلة أصدرتها مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، بشأن الاستعداد لعيد الفطر المبارك، وهى «تحديد مواعيد إجازات المخابز البلدية، ومتابعة الأسواق، والمجمعات الاستهلاكية»، فيما سيتم إنعقاد غرفة عمليات المديرية حتى نهاية إجازة عيد الفطر المبارك.

إجازات المخابز البلدي في عيد الفطر

شدد وكيل الوزارة، على متابعة المخابز البلدية أثناء إجازات عيد الفطر، موجها بأن يتم تقسم إجازات المخابز على ثلاث أيام بنسب، بحيث لا تؤثر على توافر رغيف الخبز المدعم للمواطنين أثناء إجازة العيد على أن يتم التأكد من وجود أرصدة كافية من الدقيق بكل مخبز «عبارة عن حصة اليوم و حصة يومين قادمين».

متابعة الأسواق خلال أيام عيد الفطر

تكثيف الحملات الصباحية والمسائية على الأسواق لإحكام الرقابة و التأكد من مدد الصلاحيات على السلع الغذائية وإعلان الأسعار و تطبيق الإجراءات الصحية وحمل شهادات صحية للمتعاملين مع المواد الغذائية.

توافر السلع بالمجمعات الاستهلاكية

المرور على المجمعات الاستهلاكية و البقالين التموينيين ومنافذ مشروع جمعيتى للتأكد من توافر السلع الغذائية و سلاسة صرفها للمواطنين مع التأكد من توافر السلع التموينية.