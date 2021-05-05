ريهام سعيد تكشف كواليس مرضها: «حطوا ودني في مناخيري.. وكنت بموت»

تحدثت الإعلامية ريهام سعيد، عن مرضها الأخير، وردت على التصريحات التي زعمت قيامها بالإعلان عن مرضها من أجل استعطاف الجمهور؛ فذكرت أنها توقفت عن تقديم البرنامج بعد مرضها بـ6 شهور، «يعني لما برنامجي متوقف كنت خلاص خفيت، فيه حد عشان يستعطف الجمهور يبشر على نفسه بالمرض، وبعدين لما استعطف الجمهور هيحصل إيه يعني؟».

وأضافت «سعيد»، خلال حوارها في برنامج «شيخ الحارة والجريئة»، الذي يُعرض على شاشة «القاهرة والناس»، مع المخرجة إيناس الدغيدي، أنها لم تكن هناك مشكلة لحظة وقفها عن البرنامج من أجل أن تسعى لحصد تعاطف الجمهور بالإعلان عن مرضها، «أنا شيلت مناخيري 3 مرات في شهر واحد بالغضاريف بكل حاجة، وأخدوا وداني حطوها في مناخيري، مبقاش عندي ودان».

وتابعت: «أنا بنت ناس أوي وعائلتي معروفة، محدش بيحصد التعاطف بالمرض سوى الناس اللي عندها نقص، أنا واحدة عندي 45 سنة، قضيت منهم 20 سنة في خدمة الناس بس»، موضحة أن كلمة «ريهام سعيد بتاع مشاكل» تضايقها كثيرًا، مضيفة: «عندي رجاء خاص عشان خاطر أولادي، قبل ما حد يقول الجملة دي يبقى فعلا مصدقها وشايفها، عمري في حياتي ما اتخانقت مع حد أو عملت مشكلة لحد».

وأوضحت أنها هي من تتعرض لمشكلات عديدة، «بسبب 3 حلقات منها حلقة فتاة المول وحلقة الثعلب وحلقة السمنة، أنا مش ملاك بجناحين، أن بشر زيكم، أنا اللي اتشتمت واترفع عليا قضايا يعني أنا بستقبل المشاكل مش بصدرها».