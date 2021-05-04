ريهام سعيد تسخر من الغيرة: ممكن ياسمين صبري إنما ريم البارودي ليه؟

قالت الإعلامية ريهام سعيد، إن الفنانة ريم البارودي دائما ما تصفها بـ«رد سجون»، موضحة أنها بالفعل تم حبسها احتياطيًا على ذمة أحد القضايا، ودخلت السجن، كما أن البارودي لا تقول ذلك بنفسها، «عندها 2 صحفيين أنتيم ليها، طول النهار تتصور معاهم، وهما يسموني يوميا بكلمة رد السجون»، ناصحة إياها بعدم معايرة شخص بسبب موقف الحبس.

وأضافت «سعيد»، خلال حوارها في برنامج «شيخ الحارة والجريئة»، مع الإعلامية ريهام سعيد، على شاشة «القاهرة والناس»، أن عددا كبيرا من الرؤساء سجنوا، «فيه رؤساء اتحبسوا، وبلاش حد يعاير حد بدخولة السجن، عشان ممكن الدنيا تلف وتشوف نفسك في الوضع ده، وساعتها الموقف مش هيبقى لطيف خالص»، متوقعة أن تكون علاقتها بالفنانة ريم البارودي كانت تضايق زينة، وذلك سبب خلافها مع ريم.

وأوضحت أنها تتعجب بمجرد طرح تساؤل عليها حول الغيرة من ريم البارودي، حيث قالت «ممكن الواحد يغير من ياسمين صبري، بس يغير من ريم البارودي؟»، كما ردت عن تصريح البارودي بأن ما كتبه ريهام حول «فيه ناس بتاكل معاك عيش وملح لمجرد جوع بس» بأنها تقصدها، ردت ريهام: «والله ما فاكرة إني كتتب كده أصلا».

وتابعت: «ليه تاخد الكلام على نفسها لو أخذته على نفسها يبقى فعلا عملت حاجة عكس العيش والملح، ريم البارودي قالت إحنا كنا بنتخانق كتير عشان مش شبهه بعض، والله إحنا ما كنا بنتخانق أصلا عشان مفيش صداقة من الأساس، بس الجملة الأخيرة دي صح، إحنا مش شبه بعض خالص».