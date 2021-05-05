مسلسل لحم غزال الحلقة 23: مي سليم تتهم زوجها بالتحرش بابنته

أحداث مثيرة شهدها مسلسل لحم غزال الحلقة 23، للفنانة غادة عبدالرازق ومي سليم ووفاء عامر، وشريف سلامة ويشارك ضمن السباق الرمضاني لعام 2021، ويحتل على أعلى نسبة مشاهدة.

وشهد مسلسل لحم غزال الحلقة 23، اتفاق«غزال»، غادة عبدالرازق مع رجل الأعمال اللبناني «عبده شاهين» و«صبحي» عمرو عبدالجليل، و«عمار» وليد فواز، على صفقة كبيرة من المخدرات حتي تتمكن من تسليم«صبحي» للشرطة.

ومن جانبها قامت «شوق»، التي تقوم بدورها الفنانة مي سليم، بوضع كاميرا مراقبة في غرفة بنت زوجها «شوقي»، الذي يقوم بدوره الفنان ياسر الطوبجي، لإثبات تحرشه بابنته أثناء نومها، وبالفعل يدخل ويتحرش بها وينكشف أمره أمام زوجته.

كما شهدت أحداث الحلقة 23 أيضًا، اعتراف «سيد جلالة»، خالد كمال، على «صبحي» بإنه قام بقتل شقيقته «ست الناس» التي تقوم بدورها أسماء إبراهيم، هي وأطفالها الثلاثة.

أحداث مسلسل لحم غزال

وتدور أحداث مسلسل لحم غزال، داخل حارة شعبية، وحول المشكلات الاجتماعية التي تمر بها إحدى الأسر المصرية، و«غزال» هي سيدة من بيئة راقية، تبحث عن ابنها الذي أدمن المخدرات، ولكنه اختفى فجأة وتحاول الوصول إليه من خلال الشاب المنحرف الذي كان رفقته قبل اختفائه، ويجسد شخصيته الفنان حمدي الميرغني، وطلبت منه أن يبيع لها المخدرات، ووضعت له المنوم في العصير، للحصول منه على معلومات عن مكان نجلها، ولكنه أخبرها أن ابنها اختفى لأنه يكرهها، لتحرقه في النهاية ويموت.

أبطال مسلسل لحم غزال

مسلسل «لحم غزال»، بطولة غادة عبدالرازق، وشريف سلامة، وعمرو عبدالجليل، وخالد كمال، وأحمد خليل، ومي سليم، ووفاء عامر، وآخرين، وهو من تأليف إياد إبراهيم، وإخراج محمد أسامة.

مواعيد عرض مسلسل لحم غزال

وعن موعد مسلسل لحم غزال، فيعرض في تمام الثامنة مساءً على قناة «mbc مصر».