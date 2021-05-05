«بشرى سارة للمزارعين»: استلام طن عباد الشمس بـ8.5 آلاف

قالت الدكتورة هدى رجب، مدير مركز الزراعة التعاقدية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إنه تم تحديد سعر استلام طن عباد الشمس من المزارعين بـ8 آلاف ونصف جنيه، على أن يتم توريدها لوزارة التموين لاستخلاص الزيوت منه.

فدان عباد الشمس ينتج ما يزيد عن 2 طن سنويا

وأضافت رجب في تصريحات خاصة لـ«الوطن »، أن فدان عباد الشمس ينتج ما يزيد عن طنين سنويا، أي أن ربح الفدان سوف يصل إلى 17 ألف جنيه، لافتة إلى أنه من المعروف أن مدة بقاء عباد الشمس في الأرض قصيرة لا تزيد عن 75 يوما مقارنة بالمحاصيل الصيفية الأخرى التي يزيد بقاءها في الأرض عن مئة يوم.

توفير 20 طنا من بذور عباد الشمس السوداء المستوردة

وأوضحت: أنه تم توفير 20 طن من بذور عباد الشمس السوداء والتى تم استيرادها ووصلت اليوم على متن طائرة شحن، حتى تصل إلى المزارعين في التوقيت المناسب، لافتة إلى أنه تم إعداد عقود التعاقد وإرسالها إلى مديريات الزراعة بالمحافظات لتوثيق التعاقد مع المزارعين لتسليم المحصول نهاية الموسم واستلام المقابل بعد 72 ساعة من التوريد.

وتابعت: أن التعاقد موثق من قبل محكمين بوزارة العدل لتسليم المحصول إلى شركتي الإسكندرية للزيوت والصابون وشركة دانون للصناعات الغذائية.

نطالب المزارعين بالتوجه إلى مديريات الزراعة للتعاقد

وطالبت رجب المزارعين بالتوجه إلى مديريات الزراعة للتعاقد والالتزام بزراعة البذور السوداء المعتمدة من وزارة الزراعة، لما تتمتع به هذه البذور من خصائص حيث أنها تعتبر غنية بالزيوت، مؤكدة أن هذا العام هو الأول في تطبيق الزراعة التعاقدية بعد مجهودات استمرت عامين، حيث تعاني مصر من فجوة كبيرة في الزيوت بلغت 95% بسبب السياسات السابقة التي قضت على الزراعات الزيتية واستبدلتها بمحاصيل أخرى لم تدر ربحا للمزارع.