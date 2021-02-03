«مراهم للجلد وأدوية القرحة».. موسم حصاد عباد القمر (فيديو)

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يعرض عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية، ويقدمه الإعلامي حسام حداد والإعلامية جومانا ماهر زيد، تقريرًا تلفزيونيًا بعنوان «عباد القمر يزين حقول الفيوم في موسم حصاده»، حيث جرى تسمية النبات بهذا الاسم، لأن عباد الشمس يشبه شكل قرص الشمس، ويميل إلى الشمس كونه يزرع في الصيف، أما عباد القمر فهو يشبه القمر بسبب صغر حجمه، كما يميل إلى المناخ المعتدل لأنه نبات شتوي.

ويزرع عباد القمر أو «الأقحوان» في المشتل أو الصوب، بداية من شهر أغسطس في جو شديد الحرارة، لذلك فيزرع في الصوب، ثم يتم زرع البذور لمدة شهرين، بعدها يحصل المزارع على الشتلات، ويجري وضعها في المزرعة وتكون جاهزة وبها مصاطب، بعرض 40 سم للمصطبة الواحدة.

وقال أحد المزارعين: «نترك مسافة بين كل نبتة وأخرى تقدر بـ25 سم، حتى يكون لدينا التغطية المناسبة في حال عدم اكتمال نمو نبتة».

وأضاف: «نستخدم عباد القمر في صناعة مراهم الجلد، وأدوية لقرحة المعدة لأنه نبات ملطف جدًا، ويتم استخراج مواد من الزهرة لصناعة مراهم ومرطبات للجلد ومواد للتجميل».

وتابع: «بناخد عباد القمر من المزرعة عندنا في المنشر، ونحط في كل غربال أو قفص حوالي 3 كم لمدة 17 يومًا، أو فترة تتراوح بين 15 يومًا و20 يومًا، وبعدها نقلب كل 3 أقفاص في قفص واحد، في عملية نسميها بالتقليب لمدة 3 أيام، بعدها نفرزه في المصنع لإزالة الشوائب زي السيقان والعيدان».