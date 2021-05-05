«التنمية» بعد فتح باب تراخيص البناء وفقا للمنظومة الجديدة: نتاج دراسة

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث باسم الوزارة، إن منظومة تراخيص البناء الجديدة، بدأ تطبيقها بشكل تجريبي بداية من اليوم على مستوى 27 مركزًا ومدينة موزعين على مستوى الجمهورية، موضحًا أن كل الاشتراطات التي تضمها تلك المنظومة، نتاج أشهر طويلة من الدراسة والمراجعة من قبل كل الوزرات المعنية بهذا الشآن.

ندوة الحوار المجتمعي

وأوضح «قاسم»، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «مساء dmc»، المذاع على شاشة extra news، أن عدد كبير من وزارت الدولة عملوا على تلك المنظومة حتى خرجت بهذا الشكل، وهم «التنمية المحلية، الإسكان والمجتمعات العمرانية، التعليم العالي والبحث العلمي، التخطيط والتنمية الإقتصادية»، مشيرًا إلى أنه بعد ذلك تم عرض تلك اشتراطات استخراج رخص البناء الجديدة، على مجلس الوزراء ولجنتي الإدراة المحلية والإسكان بمجلس النواب، خلال ندوة الحوار المجتمعي التي تمت خلال الفترة الأخيرة.

وأردف المتحدث باسم وزارة التنمية، أنه أيضا زامن ذلك تدريب للعاملين بالمراكز التكنولجية المختلفة، للقيام بدورهم على أكل وجه، مصرحًا أن المراكز التكنولوجية فتحت أبوابها من اليوم، الثلاثاء، بالفعل لاستقبال المواطنين الراغبين بالحصول على شهادات صلاحية مواقع البناء، موضحا أن الوزارة كانت قد كشفت خلال الأيام الأخيرة عن دليل المواطن، الذي سيلجأ إليه للتعرف على الخطوات الواجب اتباعها حتى يستطيع الحصول على رخصة البناء وفقًا للمنظومة الجديدة.

دليل المواطن للحصول على رخصة البناء

وفيما يخص دليل المواطن للحصول على رخصة البناء، فصرح المواطن أمامه 7 خطوات يقوم بها حتى يتحقق ذلك:

1- يتقدم المواطن للمركز التكنولجي ومعه صوره من تحقيق الشخصية وصورة من العقد المشهر بقطعة الأرض، وصورة من بيان الصلاحية للموقع الذي حصل عليه في البداية، كما أنه مطالب بإطلاع الموظف المسؤول بالمركز التكنولجي على أصل العقد المشهر الخاص بقطعة الأرض التي يرغب في البناء عليها، وحينها يحصل الواطن على النماذج النمطية للواجهات الاختيار من بينها، بغرض الحفاظ على النسق الحضاري لكل مدينة ومحافظة يجري البناء فيها.

2- يقوم المواطن بالتعاقد مع مهندس أو مكتب هندسي، لإعداد ملف الرخصة، بعد أن ينفذ له التصميمات الهندسية الخاصة بقطعة الأرض، على أن يتضمن هذا الملف كل المستندات التي نص عليها قانون البناء.

3- يقوم المهندس بتسليم ملف الرخصة الخاصة بعميله، للمركز التكنولوجي، على أن يكون مستوفيا لكل البيانات.

4- يقوم المركز التكنولوجي باستلام ملف الرخصة ومراجعته، وإعطاء المواطن ما يفيد ذلك.

5- يجري إخطار المواطن بعد 30 يومًا من تسلم ملف الرخصة، للحضور إلى المركز التكنولوجي، لاستلام الرخصة ودفع الرسوم المقررة وفقا لقانون البناء.

6- في حالة شروع المواطن في البناء بعد حصوله على الرخصة، يتقدم المهندس المشرف على عملية البناء بالتقدم إلى المركز التكنولوجي، ويجري عمل عقد ثلاثي بين مقاول البناء والمواطن والمهندس المشرف على البناء.

7- بعد البناء يجري تقديم تقارير ربع سنوية، يجري فيها الكشف عن ما جرى من أعمال البناء، وفي حالة إتمام عملية البناء يقوم المهندس المشرف بتقديم شهادة صلاحية المبنى للإشغال، إلى المركز التكنولوجي، الذي يتولى المعاينة على أرض الواقع وفي حالة المطابقة، يعطي المواطن خطابات تمكنه من إدخال كل المرافق التي يحتاجها بعقاره، من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات.