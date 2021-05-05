«الصحة»: حالة دلال عبدالعزيز تتحسن.. والإبراشي سيعود قريبا

كشف الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد19» بوزارة الصحة والسكان، آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة دلال عبدالعزيز، والإعلامي وائل الإبراشي، فذكر أن الحالة الصحية للفنانة دلال عبدالعزيز تتحسن بشكل مستمر، بينما الإعلامي وائل الإبراشي يتمتع بحالة صحية جيدة وسيعود للشاشة قريباً.

وأضاف «حسني»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «حضرة المواطن»، الذي يُعرض على شاشة «الحدث اليوم»، مع الإعلامي سيد علي، أنه لا توجد نية لفرض حظر تجول خلال الفترة المقبلة واللجنة رأيها علمي فقط لا غير، والقيادات بالدولة المصرية تتابع كل ما هو جديد حول أزمة كورونا، كما أنه لا يوجد أي أعراض جديدة لكورونا تظهر على المصابين خلال الفترة الحالية.

وأشار رئيس اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا المستجد «كوفيد19» بوزارة الصحة والسكان، إلى أنه لا توجد أى سلالات جديدة متحورة في مصر كما أن وعي المواطنين واتباع الإجراءات الاحترازية هي أفضل طريق ضد كورونا، مؤكدًا أن المشكلة ليست فى تجمعات المواطنين التي تحدث ولكن المشكلة الأساسية هي مخالفة الإجراءات الاحترازية فيساهم بارتفاع أعداد الإصابات.

وأوضح الدكتور حسام حسني، أنه بدءا من الغد سيكون هناك مركز بأرض المعارض لتلقي لقاح كورونا وهناك الآن أولويات لتلقي اللقاح، كما أن وزارة الصحة المصرية تعمل على مدار الساعة وسيكون هناك أولوية لكبار السن في تطعيم لقاح كورونا، والوزارة لديها الأطقم الطبية الكافية لتقديم التطعيم للمواطنين.