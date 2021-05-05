«رسالة عن ملاك الأراضي قبل 1952».. عاصم الدسوقي يوضح أبرز محطاته المهنية

قال الدكتور عاصم الدسوقي، أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر، إن رسالة الماجيستير الخاصة به كانت ترتكز على وصف حال مصر في الحرب العالمية الثانية بوضعها الاقتصادي والاجتماعي والفكري والسياسي، كما كانت رسالة جديدة من نوعها في الدراسات، «كنا متأثرين وإحنا في الجامعة بالاقتصاد السياسي».

وأضاف «الدسوقي» خلال استضافته في برنامج «المواجهة» المذاع على Extra new، وتقدمه الإعلامية ريهام السهلي، أن رسالة الدكتوراه الخاصة به كانت عن كبار ملاك الأراضي الزراعية ودورهم في المجتمع المصري، وكانت دراسة خاصة للاقتصاد السياسي حول كيفية نشأة طبقة كبار الملاك من 1914 وحتى 1952، «الرسالة دي خدمتني وعملتلي سمعة على مستوى المجال اللي أنا فيه، لدرجة أني وأنا بحضر الرسالة جه بروفيسير من أوكسفورد في زيارة للجامعة الأمريكية، وقابلته في دار المحفوظات والوثائق والكتب».

وأوضح أنه وبعدما قام بتسليم البروفيسير نسخة من رسالة الدكتوراه الخاصة به وصلت إليه دعوة حتى يكمل مسيرته التعليمية في جامعة أوكسفورد الأمريكية بداية من يناير 1974.

وأكد أن فترة إقامته في أمريكا وبريطانيا واليابان شهد خلالها اختلافات نظم التدريس الخاصة بتلك الدول خاصة بالمواد الاختيارية -الساعات المعتمدة-، كما كان يأتي اختيارات الطلاب وفق شروط معينة قبل الموافقة له على الدراسة التي يريدها، حتى يكون لديه تراكم معرفي مساعد له في مجاله العلمي.