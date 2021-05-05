مديرة «وان إيفرا» عن «الوطن»: أثبتت جدارة واهتمت بالصحافة النسائية

قالت منى مجدي، أستاذة بكلية الإعلام في جامعة القاهرة، المديرة الإقليمية لمنظمة «وان إيفرا»، إن جريدة «الوطن» تعتبر من الشركاء المميزين جدا في تعاونها مع برنامج «النساء في الأخبار» وأحد الشركاء في البرنامج الاستشاري، وعلى مدى فترات تحليل مختلفة لرصد المحتوى المقدم، أثبتت كتيبة «الوطن» جدارة في مسألة بذل جهود مختلفة في تحقيق أرقام عالية.

وأضافت «منى» أن تقليل الفجوة المتعلقة بالتوازن في النوع الاجتماعي في تمثيل كل من الرجل والمرأة في قطاع الأخبار، انعكس إيجابيا ليس فقط على النسب والأرقام التي تؤكد وجود خطط عديدة وجهود مبذولة داخل غرف الأخبار لتحقيق هذا التوازن، لكنه أيضا أدى أن تكون «الوطن» من النماذج الفريدة المرصودة في العام الماضي كإحدى المؤسسات المميزة في تقديم جهود مختلفة سواء على مستوى تمثيل المرأة في دوائر صنع القرار وتبوؤها لعدد من المواقع الوظيفية في الإدارة العليا، كرئيسات للأقسام واحتلالها مواقع تأثير مختلفة.

وأشارت أيضًا من خلال النماذج التي تم رصدها على المستوى الكمي والكيفي، ونحن نعتبر «الوطن» على مستوى الأداء منذ بداية الشراكة من أبرز المؤسسات على مستوى الوطن العربي وليس على مستوى مصر فقط.

وتوضح عناصر البرنامج الاستشاري قائلة إن جريدة «الوطن» تتمتع بالعديد من النقاط الإيجابية عند تحليل المواد من منظور التوازن الجندري بشكل عام من حيث خلو معظم المواد من الصور النمطية أو الإيحاءات التى من شأنها التقليل من المرأة أو مكانتها، والاعتماد علىلغة متوازنة تضمن التمثيل العادل وتلتزم بالقيم المهنية األساسية.

فى الوقت نفسه تعكس الأرقام والنسب الواردة فى التقرير إمكانية العمل على تطوير المحتوى من حيث التوازن الجندري سواء من خالل استخدام عناصر الإبراز، الصورة والعنوان بشكل عادل، إلى جانب رفع معدلات الاعتماد على إظهار الأصوات النسائية فى القصص الإخبارية كخبيرات أو صاحبات قصص نجاح.