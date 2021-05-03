«الوطن» تعيد نشر آخر حوار مع ماهر العطار في منزله قبل وفاته (فيديو)

رحل عن عالمنا منذ قليل المطرب الكبير ماهر العطار عن عمر ناهز 83 عامًا، بعد صراع مع المرض، حيث أعلن نجل شقيقه وفاته على حسابه بموقع فيسبوك قائلا: «انتقل إلى رحمة الله تعالى عمي المطرب ماهر العطار، السلام أمانة لأبويا، إنا لله وإنا إليه راجعون، لا حول ولا قوة إلا بالله، وداعا عميد عائلة الفن والعطارين.. برجاء الدعاء».

وسبق وأجرت «الوطن» حوارا مع الفنان ماهر العطار في منزله، احتفالا بعيد ميلاده الـ81، حيث تحدث فيه ابنه الفنان أحمد العطار أثناء جلوسه معه، نظرا لظروف والده الصحية الذي كان يؤكد على ما يقوله بابتسامة بشوشة أو إيماءة.

وفيما يلي تعيد «الوطن» نشر آخر حوار مع الفنان ماهر العطار العام الماضي، الذي تحدث فيه ابنه.

كيف تم اكتشاف موهبة ماهر العطار؟

- كان ماهر العطار لديه شغف في الاستماع للأغاني بشكل مستمر بالإذاعة المصرية، وفي عامه الـ17، بدأ يغني، الأمر الذي دفعه للدراسة بمعهد الموسيقى العربية، بعد تخرجه في كلية التجارة، وبعد ذلك عمل على التقديم في برنامج غنائي من أجل اكتشاف المواهب الجديدة وكان اسمه «الهواة»، حينها استمع إليه الموسيقار الراحل محمد عبدالوهاب.

وعمل الموسيقار عبدالوهاب على الاتصال برقم هاتف منزل ماهر العطار، وردت عليه والدته «جدتي»، ولكنها لم تصدق الأمر واعتقدت أن الأمر معاكسة سخيفة، إلا أن الموسيقار الراحل عاود الاتصال مرة أخرى، وتحدث إلى والدي، وأخبره بأنه يريد رؤيته مساء اليوم نفسه.

ما تفاصيل مقابلة عبدالوهاب بماهر العطار؟

- تعاقد عبد الوهاب مع والدي، على إنتاج مجموعة من الأغاني والأفلام، وتقاضى ماهر العطار حينها، مبلغا ماليا قدره 30 جنيها خلال التوقيع ومن هنا بدأت انطلاقته الفنية.

كيف بدأت علاقة ماهر العطار بالملحن محمد الموجي؟

- درس ماهر العطار بالمعهد العالي للموسيقى العربية، وخلال فترة دراسته تعرف حينها على ملحن شاب يدعى محمد الموجي، الذي عرض عليه التعاون سويا، ومن ثم لحن له أولى أغنياته «بلغوه»، حيث حققت الأغنية نجاحا كبيرا، ومن ثم بدأت الأعمال الفنية والغنائية تتوالى على والدي.

ما هو سبب رفض ماهر العطار لبطولة فيلم «حسن ونعيمة»؟

- عندما أجرى والدي بروفة تصوير بالملابس الريفية استعدادا لتجسيد شخصية «حسن»، لم يقتنع بشكله، إذ شعر أن تلك الأزياء لا تتناسب معه، حيث إنه كان في مخيلة جماهيره الشاب الوسيم العاطفي، ومن ثم رشح صديقه محرم فؤاد، لتقديم الخطوة بدلا منه، لكنه شعر بالندم بعد ذلك عقب النجاح الساحق للفيلم وأغنياته.

كيف تشكلت علاقة ماهر العطار بالعندليب عبد الحليم حافظ؟

- علاقة صداقة قوية ربطت بين والدي وعبد الحليم حافظ، وذلك على الرغم من ظهور والدي على الساحة الفنية بعد العندليب بما يقرب من 8 أعوام، لكنهما استطاعا أن يكونا أصدقاء، لكن خوف «عبد الحليم» من تقديم والدي لونه العاطفي، دفعه إلى الاقتراح عليه للاتجاه للون الشعبي، مستطردا: «عبد الحليم مكانش عاوز حد يقرب للون بتاعه».

كيف جاءت بداية ماهر العطار مع الغناء الشعبي؟

- مجرد صدفة هي التي قادت العطار للاتجاه للون الشعبي، وذلك بعدما عُرض عليه من قبل الملحن إبراهيم رأفت، شقيق الموسيقار محمد الموجي، تلحين أغنية «افرش منديلك على الرملة»، لكن والدي لم يتوقع هذا النجاح الساحق الكبير الذي حققته الأغنية فور إذاعتها، إذ باعت حينها أكثر من مليون أسطوانة، ومن هنا استمر الوالد في تقديم هذا اللون.

هل يحرص ماهر العطار على الاستماع إلى أغاني مشاهير جيله؟

- والدي ماهر العطار، يحرص على سماع عدد من أصدقائه أبرزهم محرم فؤاد، عبد اللطيف التلباني، شفيق جلال، وعادل مأمون، وغيرهم.

هل هناك مشاهير يحرصون على التواصل مع ماهر العطار كل فترة؟

- نعم، يوجد عدد من الفنانين الذين يسألون عليه بشكل مستمر وهم نبيلة عبيد، سمير صبري، أحمد عدوية، نجوى فؤاد، وهاني شاكر من أجل الاطمئنان على حالته الصحية.