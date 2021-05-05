موافي: تليف الكبد يؤدي إلى تورم القدمين

قال الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، إن تليف الكبد هو أحد الأسباب التي تؤدي إلى تورم القدمين وقد يؤدي إلى وجود استسقاء وهو تورم البطن، مشيرا إلى أن الكبد ينتج مادة مهمة جدا تسمى الزلال وهي مسؤولة عن حفظ الماء داخل الوريد، موضحا أنه لا يجب أن يوجد زلال أيضا في البول لأن هذا يساعد على تورم القدمين.

وأضاف «موافي» خلال تقديمه برنامج «ربي زدني علما» المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن القلب مقسوم قسمين، فالجزء الأيسر منه يخرج الدم إلى مختلف أنحاء الجسم ويعود مرة أخرى للبطين الأيمن ليذهب إلى الرئة، لافتا إلى أنه إذا كانت مشكلة في الرئة فسيصاب البطين الأيمن بأزمة نتيجة لذلك.

وأشار أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني إلى أن التدخين يؤذي الرئة ويحدث هبوطا في الجهة اليمنى للقلب مع الوقت للشخص المدخن، متابعا: «مرة كنت داخل امتحان لدكتور سيد سالم وهو أستاذ صدر رحمة الله عليه، قالي لو أنت مدخن تحب تموت بسرطان رئة ولا تمدد هوائي اللي هو أنا بشرحه حاليا، وأنا ساعتها اتخضيت من السؤال أوي، قولتله أحب أموت بسرطان رئة عشان هخد 3 شهور وأموت على طول مش هتعذب.. بس دلوقتي سرطان الرئة بيتعالج عادي، لكن التمدد الهوائي هيفضل 5 سنين تعبان ومش قادر أتحرك وبعدها يصل فشل في الجهة اليمنى في القلب وبعدين فشل تنفسي يعني أموت في 20 سنة بدل 4 شهور».