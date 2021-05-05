مستشار الرئيس: ما جاء في مسلسل «كوفيد 25» يحتاج إلى الدراسة العلمية

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية، إن مسلسل كوفيد 25 للممثل يوسف الشريف تحدث عن تحورات في الفيروس لينتقل بالعين وهذا أمر يحتاج إلى الدراسة العلمية ونحن نقوم بدراسة الأمور بشكل علمي وقد حدث تطور بالفعل لفيروس كورونا في الهند وأصبح أشرس.

وأضاف عوض تاج الدين خلال مداخلة هاتفية في برنامج «حضرة المواطن» المذاع على فضائية «الحدث اليوم» ويقدمه الإعلامي سيد علي، أن أي جديد في الفيروس سيتم الإعلان عنه، لافتا إلى أنه سيكون هناك مشروع قومي جديد للتنمية البشرية للأسرة المصرية يبدأ قريبا وسيتخطى البيروقراطية من أجل الارتفاع بمستوى الأسرة اجتماعيا وصحيا من أجل حياة أفضل وهذا المشروع سيكون شاملا، لافتا إلى أن جزءا من ترتيباته هو حياة كريمة.

وذكر المتحدث باسم رئاسة الجهمورية، السفير بسام راضي، بالأمس، أن الرئيس يوجه بأن يكون الهدف الأساسي من «المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية» هو تحقيق التوازن بين معدلات النمو السكاني والاقتصادي، والارتقاء بخصائص السكان، ومعالجة الموضوعات والشواغل الاجتماعية الأساسية الخاصة بالأسرة المصرية.

واجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي بالأمس، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، والدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع شهد متابعة «مستجدات المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية».

ووجَّه الرئيس بأن يكون الهدف الأساسي من «المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية» هو تحقيق التوازن بين معدلات النمو السكاني والاقتصادي، إلى جانب الارتقاء بخصائص السكان، وعدم الاكتفاء فقط بتحقيق الضبط السكاني، مع معالجة الموضوعات والشواغل الاجتماعية الأساسية الخاصة بالأسرة المصرية.

كما وجَّه الرئيس بتكامل كل جهود الجهات المعنية في هذا الإطار بهدف إدارة القضية السكانية من منظور شامل يرتقي بجودة حياة المواطن من كل الجوانب الصحية والاجتماعية والأسرية والاقتصادية، مع إيلاء أهمية خاصة لإنشاء قواعد دقيقة للبيانات من شأنها تحقيق التواصل الفعال مع جميع فئات المجتمع، والاستفادة في هذا الصدد من الجهود الحالية لمبادرة حياة كريمة لتطوير قرى الريف المصري.