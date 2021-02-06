عوض تاج الدين يحذر من التهاون مع كورونا: عشان الإصابات ما تزيدش تاني

قال الدكتور عوض تاج الدين، مستشار الرئيس لشؤون الصحية، إن المنحنى الوبائي لفيروس كورونا المستجد يشهد انخفاضا في أعداد الإصابات بالفيروس، ولا بد من الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية وعدم التهاون حتى لا يعود المنحنى مرة أخرى في الزيادة.

وتابع مستشار الرئيس لشؤون الصحة في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الدولة تهتم كثيرا بملف اللقاحات وتوفيرها لكل فئات المواطنين، مشيرا إلى أن عملية تطعيم المواطنين ستبدأ بعد توافر كل اللقاحات لكل شخص ولن يتم تطعيم مواطن وأخذ جرعة من اللقاح إلا بعد التأكد من توافر الجرعة الثانية له.

مصر تجاوزت ذروة انتشار الموجة الثانية

وأكد «تاج الدين» أن مصر تجاوزت الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد ولمن يجب أن ننتبه إلى الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية كارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي وغسل اليدين باستمرار لمدة لا تقل عن 20 ثانية والبعد عن المناطق المزدحمة، وكذلك عدم المصافحة أثناء اللقاء والتقبيل لأنها وسائل تعمل على الحد من انتشار العدوى.

الوضع الوبائي في مصر مستقر وأصحاب الأمراض المزمنة مناعتهم أقل

وأوضح أن الوضع الوبائي في مصر مستقر كثيرا عن الدول الأخرى، مشيرا إلى أن أصحاب الأمراض المزمنة أكثر فئة تعرضا لخطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد وذلك لقلة المناعة لديهم وأنهم الخطوة المقبلة للتطعيم وهم الفئة المستحقة.

وتابع مستشار الرئيس: كل لقاحات فيروس كورونا فعالة وآمنة ولن تأخذ مصر أي لقاح إلا بعد التأكد من فعاليته وسلامته، لافتا إلى أن هناك اتصالات مباشرة مع الشركات الدوائية للحصول على المعلومات عن اللقاحات التي يتم طرحها وكذلك التواصل مع جافي لتأمين حصة مصر.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى لمتابعة الموقف الوبائي لحظة بلحظة على مستوى محافظات الجمهورية لاتخاذ كل الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من الفيروس أو أي من الفيروسات المعدية.

كما أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن خروج 421 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 131632 حالة حتى اليوم.