عوض تاج الدين: قاعدة البيانات الصحية تتيح تقديم خدمة أفضل للمواطنين

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إن البعض يكتشف عند ذهابه للمستشفى أنه يعاني من مرضى السكري، لافتا إلى وجود قاعدة بيانات للحالة الصحية المواطنين بعد تنفيذ مبادرة «100 مليون صحة»، كما تعمل الدولة على تنبيه المواطنين من أجل تلقي العلاج في ظل «زهق» البعض من الدواء أو نسيان تناوله.

وجود بيانات دقيقة عن الحالة الصحية للمواطنين يتيح تقديم خدمة أفضل

وأضاف «تاج الدين» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «يحدث في مصر» المذاع على فضائية mbc مصر، أن وجود بيانات صحية صحيحة عن المواطنين، يعمل على إيجاد وسائل تشخيص جيدة وتوفير علاج وتصنيف درجات الإصابة المختلفة، وهذا ساعد أيضا في حل أزمة قوائم الانتظار.

عمليات جراحات عاجلة لا تحتمل قوائم الانتظار

وتابع مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية: «توجد جراحات عاجلة وخطيرة لا تحتمل قوائم انتظار، منها الحوادث والكسر والزائدة الدودية، وقصور في القلب، والقسطرة أو الدعامة، بينما تغيير مفصل أو عملية الفتق انخفضت قوائم الانتظار بالنسبة لهما، وجرى اختصار قوائم الانتظار والتعامل بتسلسل مع العمليات الجديدة من أجل التغلب على القوائم مع تحقيق رضا المواطنين، وسيجري تدريجيا تطبيق التأمين الصحي بعد توفير كل بيانات الأشخاص الطبية، وهذه مكاسب ستحقق تدريجيا ومرحليا لإرضاء الناس، وبعد توفير بيانات دقيقة عن الحالة الصحية للمواطنين، نتوقع تطبيق أفضل للمنظومة الصحية في مصر».

وحلت الدولة المصرية، أزمة قوائم الانتظار، بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي أمر بتقليل مدة الانتظار لإجراء العمليات على نفقة الدولة، حفاظا على صحة المواطنين.