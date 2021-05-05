حسام حسني يكشف الحالة الصحية لـ دلال عبد العزيز وسمير غانم

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إن حالة الفنان سمير غانم والفنانة دلال عبد العزيز عقب إصابتهما بكورونا سيتم طمأنة الناس عليهما خلال الساعات المقبلة، لافتا إلى أن الإعلامي وائل الإبراشي يتماثل الشفاء، متابعا: «ربنا يكتب الشفاء لدلال عبدالعزيز وسمير غانم الذي يعاني من بعض الخلل لكن ربنا يعافيه بإذن الله ويكتب له الشفاء، ووائل الإبراشي يتماثل الشفاء وأقرب فرصة سيتواجد على الشاشة».

وأضاف «حسني» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «حضرة المواطن» المذاع على فضائية «الحدث اليوم» ويقدمه الإعلامي سيد علي، أن مركز تطعيمات اللقاحات الذي سيكون في مركز المؤتمرات سيتيح تطعيم الأشخاص المسجلين على الموقع الإلكتروني الخاص بالتطعيم.

وأوضح رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، أن اللقاح يشمل نوعه من الفيروس نشط أو جزء من الفيروس، لافتا إلى أن اللقاح يمنع الوفيات ودخول الحالات العناية المركز لكن تطبيق الإجراءات الاحترازية مع تلقي اللقاح يقلل من فرص الإصابة بالفيروس، موضحا أن الدراسات تركز على اللقاحات ولم يحدث أي تجديد فيما يخص البروتوكول المستخدم لعلاج كورونا، لافتا إلى أن اللجنة الخاصة لمواجهة كورونا ليس لها رأي فيما يخص إجراء حظر لأن رأيها ينطبق على الجانب العلمي.

وتابع: «إنه لا توجد أعراض جديدة في الموجة الثالثة لفيروس كورونا لكن حاليا ترتفع درجات الحرارة لمدة طويلة مع تطور المحة لتشمل إفرازات بعد أن كانت الكحة نشفة وكذلك وجود مضاعفات تؤثر على السمع بشكل مؤقت».

ولفت حسني إلى أن احمرار العين هو أحد الأعراض الملاحظة أثناء الإصابة بفيروس كورونا المستجد منذ الموجة الثانية، لافتا إلى أن ذلك لا يؤثر على حياة المريض، لافتا إلى وجود آلام في الظهر أيضا.