مستشار الرئيس: احتمالات لعدم قدرة اللقاحات التعامل مع «الفيروس الهندي»

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس الجمهورية للشؤون الصحية والوقائية، إن الله كرم المصريين في الموجتين الأولى والثانية لفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 لكن الموجة الثالثة يوجد منها خطورة في ظل تحور السلالة الموجودة في الهند، مبينا أن هناك جهودا كبيرة لعدم وصول هذه الفيروس الهندي إلى مصر، مبينا أن هناك احتمالات بعدم قدرة اللقاحات الحالية التعامل مع الفيروس الهندي.

وأضاف «عوض تاج الدين» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «حضرة المواطن» المذاع على فضائية «الحدث اليوم» ويقدمه الإعلامي سيد علي، أن الفيروس في الهند حدث له تحور مزدوج وهذا نادرا ما يحدث، لافتا إلى أن هذه التحور قلل من فرص مقاومة جسم الإنسان للفيروس وأصبح أكثر شراسة ويؤدي إلى مشاكل كبيرة جدا، متابعا: «في احتمال إن التطعيمات الموجودة حاليا لا تستطيع التعامل مع الفيروس ولهذا الهند تسعى لاكتشاف تطعيم جديد يقاوم الفيروس».

وأشار إلى ضرورة الحد من انتشار الفيروس، مؤكدا أنه لم يتم رصد أي إصابة بالسلالة الهندية المتحوةر في مصر حتى الآن، مؤكدا أن مصر تتعامل مع كل الجهات لتوفير اللقاحات المضادة لكورونا في الوقت الحالي للمواطنين في ظل تنويع مصادر الحصول على لقاحات، موضحا أن هناك تنسيقا مع الصين على المستوى الرئاسي والوزاري.

وظهر فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في مدينة ووهان في مقاطعة هوبي وأصبح وباء عالميا في مارس 2020 بحسب منظمة الصحة العالمية.