شعبة مواد البناء: انتعاش مبيعات الدهانات بسبب قرب موسم الزواج

سجلت أسعار حديد التسليح زيادة مفاجئة في الأسواق المحلية، اعتباراً من بداية شهر مايو الجاري، حيث تراوح سعر البيع للمستهلك بين 13 ألف و700 جنيه، و14 ألف جنيه للطن، فيما استقر ت أسعار الأسمنت عند مستوياتها، ليباع الطن بأسعار تتراوح بين 825 جنيهاً، و890 جنيهاً، وسط توقعات بكسر حاجز 900 جنيه خلال الفترة المقبلة، مع بدء العمل بمنظومة تراخيص البناء الجديدة.

وقال أحمد الزيني، رئيس الشعبة العامة لمواد البناء بالغرفة التجارية، إن الأسواق لم تستوعب الزيادات في مواد البناء، لافتاً إلى أن الهدوء يسيطر على أسواق مواد البناء بشكل عام، خلال شهر رمضان، الذي تتوقف فيه حركة البناء نسبياً، فيما عدا المشروعات القومية، كما أن عدم سهولة منح تراخيص البناء ساهمت في زيادة حدة الركود على مبيعات الحديد والأسمنت.

وأشار رئيس شعبة مواد البناء، في تصريحات لـ«الوطن»، اليوم الأربعاء، إلى أن هناك انتعاشة فقط فى مبيعات الدهانات، مع قرب موسم الزواج في عيد الفطر المبارك، ونشاط أعمال التشطيبات، وتوقع «الزيني» حدوث انتعاشة في مبيعات مواد البناء، خلال الفترة القادمة، بعد عيد الفطر.

ورصدت شعبة مواد البناء زيادة بأسعار حديد التسليح، حيث يتراوح سعر «حديد عز» بين 13 ألف و700 جنيه، و14 ألف جنيه للطن، بحسب المكان، بينما يتراوح سعر «حديد بشاي» بين 13 ألف و500 جنيه، و13 ألف و700 جنيه.

وسجل سعر طن الأسمنت، من إنتاج «الشركة العربية للأسمنت» 890 جنيهاً، وأسمنت شركة «السويس» سجل 880 جنيهاً، وأسمنت «مصر بني سويف» 880 جنيهاً للطن، فيما سجلت أسعار دهانات «سكيبيوتن ديروسان» سعر 110 جنيهات، و«كيماتون» سعر 220 جنيهاً، و«باكين» 888 جنيهاً.