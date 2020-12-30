أسعار حديد التسليح اليوم الأربعاء 30 ديسمبر: الطن وصل 13650 جنيها

سجّلت أسعار حديد التسليح اليوم الأربعاء 30 ديسمبر، استقرارا سعريا بأسواق المحافظات، وتراوحت بين 13400 و13650 جنيها للطن وفقا لتسليمات «أرض مصنع» لتجار المحافظات.

ويختلف سعر حديد التسليح فى محافظات الوجة القبلي نتيجة ارتفاع النولون بقيم تتراوح مابين 200 و300 جنيها.

أسعار حديد التسليح

سعر حديد عز

سجّل سعر حديد عز 13650 جنيه للطن تسليم المصنع.

سعرحديد المصريين

بيع حديد المصريين بـ 13650جنيه تيليم أرض المصنع للتجار والوكلاء

سعرحديد الجارحي

سجل سعر حديد الجارحي 13450 جنيها للطن أرض مصنع.

سعرحديد بشاي

سجل حديد بشاي قيمة 13450 جنيها للطن.

سعر حديد السويس للصلب

شهد سعر حديد السويس للصلب نحو 13550 جنيها للطن.

سعر حديد المراكبي

سجل سعر حديد المراكبي نحو 13400 للطن.

سعر حديد العشري

بيع حديد العشري للصلب نحو 13500 جنيها.

وقال أحمد الزيني رئيس الشعبة العامة لمواد البناء بالغرف التجارية، إن الشعبة ستعقد اجتماعا فور إعلان الدولة لإجراءات إعادة البناء الجديدة.

وأضاف أن العام الجديد 2021 سيشهد ثباتا سعريا في سعر حديد التسليح ومواد البناء دون زيادة لاستقرار أسعار الخامات العالمية مثل البليت والمكورات والخردة وتراجع حركة البناء في الشتاء، كما أن شروط التراخيص الجديدة للبناء ستسغرق 3 أشهر، وكلها عوامل تؤدي إلى تراجع الطلب.