أسعار حديد التسليح اليوم الثلاثاء 29 ديسمبر: مستقر عند 13650 جنيها

سجّلت أسعار حديد التسليح اليوم الثلاثاء 29 ديسمبر، استقرارا سعريا بأسواق المحافظات، وتراوحت بين 13400 و13650 جنيها للطن (أرض مصنع) لدى أغلب الشركات المنتجة لحديد التسليح في مصر والتجار.

أسعار حديد التسليح

سجّل سعر حديد عز اليوم 13650 جنيه للطن تسليم المصنع، وبيع حديد المصريين بـ 13650جنيه، واستقر سعر حديد الجارحي عند 13450 جنيها للطن أرض مصنع.

وسجل حديد بشاي قيمة 13450 جنيها للطن، وشهد سعر حديد السويس للصلب نحو 13550 جنيها للطن، كما سجل سعر حديد المراكبي نحو 13400 للطن، وبيع حديد العشري للصلب نحو 13500 جنيها.

واستعبد أحمد الزيني رئيس الشعبة العامة لمواد البناء بالغرف التجارية، حدوث أي زيادة جديدة في أسعار حديد التسليح خلال شهر ديسمبر الجاري.

وقال الزيني إن العام الجديد 2021 سيشهد استقرار سعريا في سعر حديد التسليح ومواد البناء جميعها لوجود عدد من المؤشرات منها استقرار أسعار الخامات العالمية مثل البليت والمكورات والخردة.

وأوضح أن الأسواق لم تستوعب الزيادات الأخيرة في سعر طن حديد التسليح وانعكست على زيادة العقارات من 100 إلى 200 جنيها في ظل زيادة المخزون العقاري والركود.

وأكد أن الطلب الصيني والمفاجأ على الخامات وأهمها البليت ساهمت في رفع سعره عالميا، وجاء ذلك بداية من منتصف شهر نوفمبر الماضي واستمر حتى منتصف ديسمبر الحالي.

وتابع أن سعر طن حديد التسليح بعد الزيادة الأخيرة يصل للمستهلك 13900 ويقترب من 14 ألف جنيها.

ونوه إلى أن الزيادات الأخيرة لحديد التسليح تنبأ بأزمة لقطاع المقاولات وتسبب في خسائر للقطاع التجاري نتيجة التعاقدات بالأسعار القديمة وهى 10600 جنيها وهو ما ينعكس فى عدم قدرة الشركات على استكمال البناء لارتفاع سعر عديد التسليح لـ3000 جنيها خلال شهر مما يزيد من الأعباء على شركات المقاولات وهو ما سيجعهلهم يطالبون برد الفروقات من المطورين العقاريين.