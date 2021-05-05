مراكز الشباب تكثف أعمال التطهير والتعقيم لمواجهة كورونا بالشرقية

شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على ضرورة تكثيف أعمال تطهير وتعقيم المنشآت العامة والخدمية والشبابية والمدارس والمعاهد الأزهرية ومكاتب البريد والشوارع ودور العبادة والأيتام ومواقف السيارات ومحطات السكة الحديد وماكينات الصرافة ATM بالتنسيق والمشاركة بين مديريات «الصحة - الطب البيطري - الزراعة - التضامن الاجتماعي»، تفعيلاً للإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الدولة لمواجهة الفيروس والحد من انتشاره حفاظاً على صحة وسلامة الجميع.

كما شدد المحافظ على مديري المديريات الخدمية والشركات والهيئات بتكثيف أعمال التطهير والتعقيم على مستوى المحافظة كإجراء وقائي لمواجهة فيروس كورونا وحماية المواطنين من احتمالية الإصابة بالفيروس، مناشداً المواطنين الإلتزام بالإجراءات الإحترازية والوقائية المتخذة لمواجهة انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد والبعد عن التجمعات والأماكن المزدحمة وعدم التواجد بها إلا للضرورة حفاظاً على صحتهم وسلامة أسرهم.

وتنفيذاً لتوجيهات محافظ الشرقية بتكثيف أعمال التطهير والتعقيم للنوادي ومراكز الشباب والإدارات الشبابية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، أكد الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة تنظيم أعضاء مراكز الشباب وفرق الجوالة ونوادي التطوع حملة لتطهير وتعقيم إدارة شباب ديرب نجم ومراكز شباب «قرموط صهبره – اكوه – الصانية – جميزة بني عمرو – الصويني – اكراش – شنباره منقلا - شبرا صورة»، بمركز ومدينة ديرب نجم ومراكز شباب «الامل - الحرية - الزهور - النصر - الرواد»، بمدينة العاشر من رمضان ومراكز شباب «أولاد صقر - الصوفيه - جزيرة الشافعي - المؤانسه»، بمركز ومدينة اولاد صقر ، ومراكز شباب «كفر صقر - المنشيه الجديده - السلطان خضر».

وشملت الحملة مركز ومدينة كفر صقر، ومركز شباب كوم حلين ونادي منيا القمح الرياضي ومراكز شباب «العصلوجي -بردين - جزيرة السعادة»، بمركز ومدينة الزقازيق ومركز شباب كفر الشرابية بمشتول السوق وذلك تنفيذاً للإجراءات الاحترازية والوقائية المتخذة لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره وحفاظاً على صحة وسلامة الجميع.